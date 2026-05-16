نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف

أنقرة / الأناضول

أجرت بريس إكينجي نائبة وزير الخارجية التركي عدة لقاءات مع مسؤولين أوكرانيين خلال زيارتها إلى كييف.

أفادت بذلك وزارة الخارجية التركية، السبت، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية.



والتقت إكينجي سيرغي كيسليتسيا النائب الأول لرئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، وييغور بيريلغين نائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة.

كما التقت الدبلوماسية التركية مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد "الغاغاوز" في أوكرانيا، وفق المصدر نفسه.