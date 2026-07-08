رئيس الوزراء اليوناني يشيد باستضافة تركيا لقمة الناتو ويؤكد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية لأوروبا والولايات المتحدة

ميتسوتاكيس: سأواصل التعاون مع أردوغان لإقامة علاقة بناءة بين اليونان وتركيا رئيس الوزراء اليوناني يشيد باستضافة تركيا لقمة الناتو ويؤكد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية لأوروبا والولايات المتحدة

أثينا/ دريا كلناز أوزجان/ الأناضول

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه سيواصل التعاون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل إقامة علاقة بناءة بين اليونان وتركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأربعاء، عقب اختتام أعمال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب ميتسوتاكيس، عن اعتقاده بأن الحفاظ على وحدة الناتو وطابعه الأوروبي الأطلسي يتطلب أن تتحمل الدول الأوروبية قسطا أكبر من المسؤولية داخل الحلف.

وأضاف: "هذا يعني أنه يتعين علينا إنفاق مزيد من الموارد لتحقيق توازن بين الولايات المتحدة وبقية أعضاء الناتو".

وأشار ميتسوتاكيس، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطرح هذا الموقف منذ ثمانية أعوام، مؤكدا أنه يوافقه الرأي في هذا الشأن.

وأوضح أن اليونان تجاوزت هدفها المتمثل في تخصيص 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي عام 2026.



ولفت ميتسوتاكيس، إلى أن هذه النسبة لم تنخفض عن 2 بالمئة حتى خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد.

وردا على سؤال بشأن احتمال حصول تركيا على مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة، اكتفى ميتسوتاكيس بالإشارة إلى الخطة اليونانية في هذا المجال.

وقال إن الطيارين اليونانيين سيبدؤون عام 2027 التدريب على مقاتلات "إف-35" المخصصة لليونان.



وأضاف: "ليس من مهمتي التعليق على خيارات الدول الأخرى. وليست اليونان من يقرر للولايات المتحدة لمن تبيع أو لا تبيع أنظمة الدفاع".

وأشار ميتسوتاكيس، إلى أنه كان دائما مؤيدا لإقامة علاقة مثمرة وعملية بين تركيا واليونان.



ولفت إلى إحراز تقدم في العديد من ملفات العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.

**تركيا نظمت قمة ناتو رائعة

وقال رئيس الوزراء اليوناني: "أقدر دائما كرم الضيافة التركي، وأكرر مرة أخرى أن تركيا نظمت قمة ناتو رائعة. وسأواصل التعاون مع الرئيس أردوغان من أجل إقامة علاقة بناءة".

وردا على سؤال بشأن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، عبر ميتسوتاكيس عن تفاؤله في هذا الشأن، لكنه اعتبر أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية ليس لليونان فحسب، وإنما أيضا للدول الأوروبية والولايات المتحدة.