أثناء خروجهم من مبنى السفارة اكتفى اللاعبون الإيرانيون بالابتسام رداً على سؤال لأحد المراسلين عما إذا كان طلب التأشيرة مضى بشكل إيجابي أم لا

مونديال 2026.. منتخب إيران يقدم طلب التأشيرة الأمريكية والكندية بأنقرة أثناء خروجهم من مبنى السفارة اكتفى اللاعبون الإيرانيون بالابتسام رداً على سؤال لأحد المراسلين عما إذا كان طلب التأشيرة مضى بشكل إيجابي أم لا

أنقرة / الأناضول

تقدم كادر منتخب إيران لكرة القدم المشارك في كأس العالم لكرة القدم 2026 بطلبات الحصول على التأشيرتين الأمريكية والكندية في العاصمة التركية أنقرة.

ويقام المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز المقبلين، حيث توجد إيران في المجموعة السابعة برفقة كل من بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

وتقدم لاعبو المنتخب الإيراني بطلبات التأشيرة لدى السفارة الأمريكية في أنقرة، ولدى مركز خاص من أجل الحصول على تأشيرة كندا.

وأثناء خروجهم من مبنى السفارة، اكتفى اللاعبون الإيرانيون بالابتسام رداً على سؤال لأحد المراسلين عما إذا كان طلب التأشيرة مضى بشكل إيجابي أم لا.

وكان المنتخب الإيراني لكرة القدم قد دخل في معسكر تدريبي بأنطاليا غربي تركيا في 19 مايو/ أيار الجاري.

وقال مهدي محمد نابي نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريح للصحفيين، إن جميع أعضاء الفريق سيتوجهون إلى أنقرة لإجراء معاملات التأشيرة الخاصة بالولايات المتحدة وكندا.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح في 12 مايو أنه "يمكن للمنتخب الإيراني لكرة القدم المشاركة في كأس العالم، لكني لا أعتقد أن هذا مناسب من حيث سلامتهم وحياتهم الشخصية".