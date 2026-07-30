موقع "غوبكلي تبه" التركي.. نسائم صيفية منعشة بعبق التاريخ

شانلي أورفة/ رؤوف مالطش/ الأناضول

- غوبكلي تبه يقع في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا

- يعتبر أحد أهم مواقع العصر الحجري الحديث ويعود تاريخه إلى نحو 12 ألف عام

- يتمتع غوبكلي تبه بدرجات حرارة أقل، مقارنة بمركز الولاية، بفضل موقعه ونظام السقف الواقي والرياح التي تهب في المنطقة

يوفر موقع غوبكلي تبه الأثري في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، لزواره أجواء أكثر اعتدالا خلال فصل الصيف، بفضل ارتفاعه عن سطح البحر وموقعه المكشوف للرياح.

وبعد غوبكلي تبه أحد أهم مواقع العصر الحجري الحديث ويعود تاريخه إلى نحو 12 ألف عام، واستحق لقب "نقطة بداية التاريخ"، كما أُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويواصل الموقع استقبال الزوار المحليين والأجانب على مدار العام.

ويتمتع غوبكلي تبه، الواقع على ارتفاع يقارب 800 متر فوق مستوى سطح البحر، بدرجات حرارة أقل، مقارنة بمركز الولاية، بفضل موقعه الجغرافي، كما يسهم نظام السقف الواقي والرياح الشمالية الغربية في زيادة الشعور بالبرودة داخل الموقع.

وقال أستاذ الجغرافيا في جامعة حرّان التركية، سادات بَنَك، للأناضول، إن غوبكلي تبه يقع في إحدى أعلى النقاط المطلة على المدينة، موضحا أن مراكز العبادة في العصور القديمة كانت تُشيّد غالبًا في المرتفعات.

وأضاف أن ارتفاع مركز مدينة شانلي أورفة يبلغ نحو 500 متر، بينما يقع غوبكلي تبه على ارتفاع يقارب 800 متر، ما يجعله أكثر برودة بنحو ثلاث درجات مئوية مقارنة بمركز المدينة.

وأشار إلى أن انفتاح الموقع على الرياح القادمة من الشمال والغرب خلال الصيف يرفع هذا الفارق إلى نحو 4 أو 5 درجات مئوية في أشد ساعات النهار حرارة.

صورة : Rauf Maltaş/AA

من جانبها، قالت المعلمة عائشة نور تشيليك، القادمة من ولاية بورصة، إن برودة الأجواء في غوبكلي تبه بعد حرارة مركز شانلي أورفة كانت مفاجئة بالنسبة لها.

وأضافت: "كان الجو في مركز المدينة شديد الحرارة، لكن عندما وصلنا إلى غوبكلي تبه فوجئنا باعتدال الطقس، حتى إننا أرجأنا زيارة باليكلي غول إلى وقت لاحق، هنا نسيم جميل يختلف تماما عن مركز المدينة، ويمكن للزوار التجول براحة".

بدوره، أشار الزائر لَفَنْت أونكور إلى أن شانلي أورفة معروفة بحرارتها المرتفعة، إلا أن موقع غوبكلي تبه يمنح الزوار أجواء أكثر راحة.

ويقع موقع غوبكلي تبه على بعد نحو 18 كيلومترا شمالي مركز مدينة شانلي أورفة، وقد لفت الأنظار لأول مرة عام 1963 خلال دراسات ميدانية أجراها باحثون من جامعتي إسطنبول وشيكاغو.

وترسخت أهمية الموقع الأثري عام 1986 في أعقاب العثور على تمثال أثناء أعمال زراعية في المنطقة.

ومنذ عام 1995، تتواصل أعمال التنقيب بالتعاون بين متحف شانلي أورفة والمعهد الألماني للآثار، وأسفرت عن اكتشاف أعمدة حجرية ضخمة على شكل حرف "T" تعود إلى العصر الحجري الحديث.

ويتراوح ارتفاع هذه الأعمدة ما بين 3 و6 أمتار، وتزن ما بين 40 و60 طنا، وتحمل نقوشا لحيوانات برية.

كما كشفت الحفريات عن منشآت دائرية ومستطيلة يتراوح قطرها بين 8 و30 مترا، تُعد من أقدم الهياكل الدينية المكتشفة في العالم، إلى جانب تمثال إنسان بطول 65 سنتيمترا يعود إلى نحو 12 ألف عام.

أُدرج الموقع في 2 يوليو/ تموز 2018 على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وافتتح رسميا في 8 مارس/ آذار 2019، عقب استكمال أعمال الحماية والتأهيل، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.