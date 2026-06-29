المهندسة الزراعية رحيمة كورت أوغلو استفادت من الطبيعة المثالية لقضاء جونغوش من أجل تربية النحل بعد الانتقال إليه وتأسيس منحل يضم 200 خلية

مهندسة تركية تؤسس منحلا بديار بكر من أجل عسل صحي لابنتيها المهندسة الزراعية رحيمة كورت أوغلو استفادت من الطبيعة المثالية لقضاء جونغوش من أجل تربية النحل بعد الانتقال إليه وتأسيس منحل يضم 200 خلية

ديار بكر/ الأناضول

تحولت المهندسة الزراعية رحيمة كورت أوغلو (38 عاما) إلى تربية النحل في قضاء جونغوش، بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، بهدف إطعام طفلتيها عسلا طبيعيا، لتؤسس منحلا يضم 200 خلية.

ففي نهاية عام 2025، انتقلت كورت أوغلو، إلى ديار بكر، بعد نقل عمل زوجها إليها، وأُعجبت بالطبيعة والهضاب الغنية بالنباتات، التي تغذيها مياه نهر الفرات.

صورة : Bestami Bodruk/AA

وبعد أن رأت الإمكانات الطبيعية التي يتمتع بها قضاء (دائرة) جونغوش، قررت دخول مجال تربية النحل لإنتاج عسل طبيعي لابنتيها، مستفيدة من دعم والدها المزارع ومن خبرتها الأكاديمية، وبدأت الاستعداد للإنتاج عبر 200 خلية نحل.

وفي حديث للأناضول، قالت كورت أوغلو، إنها نشأت في أسرة تعمل بالزراعة، ولذلك كانت على دراية بالأنشطة الزراعية منذ طفولتها، وهو ما دفعها إلى دراسة الهندسة الزراعية.

وأشارت إلى أن قضاء جونغوش بطبيعته وهوائه النقي يعد بيئة مثالية لتربية النحل.

وأوضحت كورت أوغلو، أنها بدأت إنتاج العسل بـ200 خلية، وهدفها هو إنتاج عسل صحي ونظيف وعضوي للجميع، وفي مقدمتهم ابنتاها.

صورة : Bestami Bodruk/AA