مهرجان "الرياضات التقليدية" الثامن ينطلق الخميس في إسطنبول في مطار أتاتورك بين 21 و24 مايو الجاري

إسطنبول / الأناضول

تنطلق غدا الخميس في إسطنبول فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان "الرياضات التقليدية" الثقافي، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بمشاركة دولية واسعة.

ويُقام المهرجان في مطار أتاتورك بإسطنبول بين 21 و24 مايو/ أيار الجاري، ويقدم لزواره تجربة تجمع بين الرياضات التقليدية والتراث الثقافي والقيم المجتمعية في أجواء تفاعلية متنوعة.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة دول عدة منها اليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وفلسطين والبوسنة والهرسك.



وضمن فعاليات المهرجان ستقام عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان، وفق مراسل الأناضول.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة وتجربة عدد من الرياضات والألعاب التقليدية مجانا، مثل الرماية وركوب الخيل، تحت إشراف مختصين، إضافة إلى المشاركة في ورش للحرف اليدوية والفنون التقليدية.

كما سيتيح المهرجان للمرة الأولى تجربة رياضات تقليدية مثل "ريبكا" الليتوانية، و"لابتا" و"تافريلي" من روسيا، و"زورخانا" الأذربيجانية.

ويخصص أيضا مساحات للأطفال تتضمن ألعاباً وورشاً تعليمية وعروضاً تفاعلية، انطلاقاً من شعار "اللعب حق لكل طفل".

كما توفر نسخة العام الحالي أنشطة موجهة للعائلات بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية ونقل التراث الثقافي بين الأجيال.

وتتضمن أيضا إقامة "واحة التضامن"، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني، بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها ما يجري في غزة، عبر ندوات وورش وأنشطة توعوية.

ويستضيف المهرجان عروضاً فنية وموسيقية لفرق وفنانين من دول مختلفة، من أبرزهم الفنان الكازاخي ديماش، وفرقة "نيبون تايكو" اليابانية، إلى جانب فرق فلكلورية وموسيقية من عدة دول.