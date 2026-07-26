من لندن إلى رام الله.. ريشة تركية تستحضر محمود درويش وغزة في معرض فني

[1/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[2/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[3/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[4/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[5/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[6/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[7/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[8/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[9/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[10/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[11/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[12/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[13/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[14/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[15/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[16/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[17/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[18/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[19/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[20/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[21/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[22/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.

[23/23] ​​​​​​​افتُتح في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأحد، معرض تشكيلي للفنان التركي أحمد يوسف آيغتش، مستلهما قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. معرض آيغتش جاء تحت عنوان "رسائل إلى شجرة الزيتون في المنفى"، ومثّل تجربة فنية مزجت الشعر باللوحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية واستحضار معاناة غزة، رغم منع إسرائيل الفنان التركي من الوصول إلى مكان عرض أعماله.