من فرنسا إلى فلسطين.. قافلة تضامنية تعبر تركيا في أطول مسار بري داعم لغزة

​​​​إسطنبول/ الأناضول

منسق الوفد التركي للقافلة حسين دورماز: نشهد للمرة الأولى مجزرة تُبث على الهواء مباشرة، وغضب أصحاب الضمائر الحية تحول إلى موجة مقاومة عالمية.

مسؤول العلاقات مع منظمات المجتمع المدني داود طاش قيران: القافلة ستنطلق في 26 يوليو وتمر بـ10 ولايات تركية قبل التوجه إلى فلسطين عبر العراق والأردن.

طفلة فلسطينية من غزة عبر اتصال مرئي: قطاع غزة يواجه أزمة حادة في الغذاء والمياه والأسعار مرتفعة للغاية، لكننا نواصل الصمود.

أعلن وفد "قافلة فلسطين" في تركيا، عن استعداد القافلة للانطلاق من فرنسا في 26 يوليو/ تموز الجاري، في رحلة برية تهدف إلى الوصول إلى فلسطين كسرا للحصار المفروض عليها.

جاء ذلك خلال فعالية تعريفية بالقافلة أقيمت في "مركز شباب تشمبرلي طاش" بمدينة إسطنبول، بمشاركة ناشطين وحقوقيين.

وفي كلمة له خلال الفعالية، أكد منسق وفد القافلة في تركيا، حسين دورماز، إصرار القائمين على المبادرة ومواصلة مساعيهم للوصول إلى فلسطين وقطاع غزة.

وأشار دورماز إلى أن العالم يشهد للمرة الأولى في التاريخ "متابعة مجزرة بشكل مباشر على الهواء"، مضيفا: "هذا الوضع خلّف جروحا عميقة في ضمير الإنسانية، وتسبب في موجة غضب عارمة لدى أصحاب الضمائر الحية، تحولت إلى تحركات ومقاومة عالمية غير مسبوقة".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، ويستمر في فرض حصاره المشدد على غزة، مستعينا بحرب دعائية هائلة بملايين الدولارات في الفضاء الرقمي لطمس الحقائق، مؤكدا أن تعزيز جبهة النشاط الرقمي بات ضرورة لإبقاء القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية.

**مسار بري غير مسبوق

من جانبه، أوضح منسق العلاقات مع منظمات المجتمع المدني في الوفد، داود طاش قيران، في حديث للأناضول، أن القافلة ستنطلق من فرنسا متوجهة في محطتها الأولى إلى البوسنة والهرسك لتنظيم فعاليات داعمة بالتعاون مع الشعب البوسني.

وأضاف طاش قيران أن إسطنبول ستكون المحطة الثانية للقافلة، ومنها ستنطلق لزيارة 10 ولايات تركية هي: بورصة، وأنقرة، وقونية، وأضنة، وغازي عنتاب، وشانلي أورفا، وديار بكر، وماردين، وشرناق، لجمع أكبر قدر من المتضامنين والمشاركين.

وتابع: "نخطط للوصول إلى فلسطين عبر العراق ثم الأردن. هذا المسار البري لم يُجرَّب من قبل، وسنمر به لأول مرة وسط حماس وإقبال كبيرين من المشاركين".

وذكر طاش قيران أن الوفد سيقدم في إسطنبول تدريبات خاصة بالعمل والنشاط المدني للناشطين المشاركين من تركيا وأوروبا، مؤكداً أن هذه التحركات، وإن واجهت صعوبات، فإنها تبعث بارقة أمل للفلسطينيين وتثبت للعالم أنهم ليسوا وحدهم.

**رسالة صمود من غزة

وشهد البرنامج مشاركة الطفلة الفلسطينية تسنيم علوان من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أعربت عن شكرها لتركيا وكافة الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية.

واستعرضت الطفلة الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مشيرة إلى النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب النظيفة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدة في الوقت ذاته صمود الأهالي وثباتهم.

وتخللت الفعالية التعريفية تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تعريفي بالقافلة وأهدافها، إلى جانب تقديم أناشيد وابتهالات دينية بصوت المنشد عبد الله طاشقيران، المغني الرئيسي في فرقة "غروب غنج".

ومن المتوقع أن تشهد القافلة مشاركة واسعة من ناشطين يمثلون 10 دول أوروبية، حيث من المقرر أن تستغرق الرحلة نحو 20 يوماً وصولاً إلى الأراضي الفلسطينية.