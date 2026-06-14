تجذب أرياف ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، عشاق الطبيعة والسياحة البيئية، بفضل ما تمتلكه من مواقع طبيعية وتاريخية متنوعة. وتُعدّ قلعة "كفرون" الصخرية في قضاء "قولب"، من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، ويعود تاريخها إلى نحو 5 آلاف عام.

من الكهوف إلى الوديان.. ريف ديار بكر التركية يقدم تجربة سياحية فريدة تجذب أرياف ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، عشاق الطبيعة والسياحة البيئية، بفضل ما تمتلكه من مواقع طبيعية وتاريخية متنوعة. وتُعدّ قلعة "كفرون" الصخرية في قضاء "قولب"، من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، ويعود تاريخها إلى نحو 5 آلاف عام.

ديار بكر/ الأناضول

بفضل مقوماتها الطبيعية والتاريخية المتنوعة، باتت أرياف ديار بكر وجهة صاعدة تجذب عشاق السياحة البيئية

قلعة "كفرون" الصخرية في قضاء "قولب"، من أبرز المعالم في المنطقة ويعود تاريخها إلى نحو 5 آلاف عام

تبرز "كهوف "برقلين" الواقعة بين ديار بكر وقضاء ليجا في ولاية بينغول، بوصفها مستوطنات بشرية في العصور القديمة

تجذب أرياف ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، عشاق الطبيعة والسياحة البيئية، بفضل ما تمتلكه من مواقع طبيعية وتاريخية متنوعة.

وتُعدّ قلعة "كفرون" الصخرية في قضاء "قولب"، من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، ويعود تاريخها إلى نحو 5 آلاف عام.

كما تبرز "كهوف "برقلين" الواقعة بين ديار بكر وقضاء ليجا في ولاية بينغول، كوجهة طبيعية أخرى، لا سيما وأنها كانت مستوطنات بشرية في العصور القديمة.

أما "وادي التمساح" في قضاء دجلة فيتميز بتكوين صخري يشبه شكل التمساح، ما يجعله أحد المقاصد المفضلة للزوار وعشاق الطبيعة.

ومع تزايد الاهتمام بهذه المواقع الطبيعية والتاريخية في أرياف ديار بكر، يتوقع أن تشهد المنطقة خلال الفترة المقبلة إقبالا متناميا من الزوار المحليين والأجانب.

ويأتي ذلك مع تطور البنية التحتية السياحية وارتفاع الوعي بأهمية السياحة البيئية في جنوب شرقي تركيا.