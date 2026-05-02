من السماء إلى البحر.. ابتكارات "ألطناي" التركية في "ساها 2026"

أنقرة/ الأناضول

تستعد شركة "ألطناي" التركية لتقنيات الدفاع لعرض تقنيات طورتها للآلات البرية والجوية والبحرية، خلال معرض الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء "ساها 2026" الذي سيُقام في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/أيار الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، السبت، تهدف "ألطناي" (Altınay) خلال المعرض إلى عرض تقنياتها بدءا من أنظمة التحكم في الحركة ووحدات إطلاق الذخائر، إلى المشغلات الذكية وحلول الطاقة المتقدمة، التي أثبتت كفاءتها ميدانيا وتشكل درعا استراتيجيا في مواجهة الحظر.

ومن بين أبرز التقنيات الجوية التي ستعرضها الشركة، منصة الهوائي رباعي المحاور (SOTM) القادر على الحفاظ على الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكل متواصل للطائرات المسيرة من الجيل الجديد.

كما ستعرض الشركة أنظمة الإطلاق الذكية التي تعزز قدرات الضرب للآلات الجوية، حيث توفر بنية تشغيل تعمل بالهواء المضغوط، ما يتيح إطلاق الذخائر بشكل أسرع وأكثر أمانا.

وفي مجال المنصات البحرية، ستعرض الشركة نظام "كوشكاباني" الذي يتيح هبوط المروحيات على السفن بأمان في الظروف البحرية الصعبة، مما يقلل من المخاطر البشرية.

كما تهدف عائلة محركات "XMotion" الذكية، التي طورها مهندسو الشركة، إلى توفير دقة عالية للأجزاء المتحركة في منصات الدفاع.

يذكر أن شركة "ألطناي"​​​​​​​ تقدم منتجات على الصعيدين المحلي والدولي في مجالات كثيرة منها نظم التحكم في الحركة، والأنظمة البحرية، وأنظمة دعم الأسلحة، وتدمير الذخائر.