إسطنبول/ الأناضول

-برنامج تعليمي خاص يتيح للطلاب العمل في ورش "بايكار" ومشاركة مهندسيها لتطوير مشاريع المسيّرات والذكاء الاصطناعي

-اختبار القدرات الخاصة ينظم في 19 يوليو بـ 25 ولاية

-توفر 72 مقعدا 24 تكنولوجيا معلومات و48 طيران وفضاء

تُعدّ مدرسة "بايكار" الثانوية للعلوم، الأولى والوحيدة في تركيا التي تطبق برنامجاً تعليمياً خاصاً، لإعداد الشباب لمستقبل "مبادرة التكنولوجيا الوطنية"، من خلال برامجها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والطيران والفضاء، فيما سيُجرى اختبار القبول الخاص بها في 19 يوليو/ تموز الجاري، في 25 ولاية.

وتسهم المدرسة في تعزيز الكوادر البشرية المؤهلة في المجال التكنولوجي بتركيا، من خلال تمكين طلاب المرحلة الثانوية من تحويل معارفهم النظرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطيران والفضاء إلى مشاريع ومنتجات عملية.

وفي حديث للأناضول، قال مدير المدرسة وداد قره بايير، إن الطلاب الذين جاؤوا ضمن الشريحة العليا البالغة 1 بالمئة في امتحان الانتقال إلى الثانوية، يمكنهم التقدم إلى المدرسة عبر نظام المدرسة الإلكترونية الرسمي (E-Okul) بعد إعلان النتائج.

وأوضح قره بايير، أن اختبار القدرات الخاصة سيُعقد في 19 يوليو عند الساعة العاشرة صباحاً، وسيتضمن 30 سؤالاً موزعة على 10 أسئلة في الرياضيات، و10 في العلوم، و5 في تكنولوجيا المعلومات، و5 في الطيران.

وأشار إلى أن 1618 طالباً شاركوا في اختبار المدرسة العام الماضي، تم قبول 72 منهم ضمن القائمة الأساسية و210 ضمن قائمة الاحتياط.

وأضاف أن المدرسة تضم حالياً 226 طالباً في الصفوف التحضيرية والتاسع والعاشر، وأن معظمهم يقيمون داخل الحرم المدرسي الذي يوفر لهم جميع الاحتياجات من خلال الورش والمباني التعليمية والسكن الطلابي.

كما ذكر قره بايير، أن الاختبار سيُنظم في 25 ولاية، بينها مركزان في إسطنبول.



وأشار إلى أن 61 من أصل 72 طالباً التحقوا بالمدرسة العام الماضي كانوا من مدن الأناضول.

**إعداد كوادر لمبادرة التكنولوجيا الوطنية

وأكد قره بايير، أن مدرسة بايكار الثانوية للعلوم، تُعد إحدى المؤسسات التعليمية التي تشكل البنية التحتية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية.



وأوضح أن الطلاب يمرون بمرحلتين من القبول.

وأشار إلى أن المدرسة لا تقتصر على مناهج المدارس العلمية التقليدية، بل تقدم أيضاً مقررات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والطيران.

وأردف: "يتلقى طلابنا هذه الدروس منذ الصف التحضيري، ويخضعون لبرنامج مكثف بواقع 45 ساعة دراسية أسبوعياً. وبعد انتهاء الدوام المدرسي يمكن للطلاب مواصلة العمل في الورش حتى الساعة العاشرة ليلاً، وأحياناً حتى الصباح، لأن هدفهم الأساسي هو الإنتاج والابتكار".

وتابع قره بايير: "هؤلاء الشباب، سيعملون وينجحون ويخدمون بلدهم مستقبلاً، وهذا هو هدفنا".

وأضاف أن الطلاب يعملون جنباً إلى جنب مع مهندسي شركة "بايكار"، قائلاً: "يذهبون إلى منشآت بايكار ويعملون في ورشها، ويتعاملون مباشرة مع الآلات".



وأوضح قره بايير: "نهدف إلى أن يتخرجوا وهم يمتلكون معرفة تضاهي ما يُدرّس في العديد من الجامعات".

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة المحيطة بتركيا والتقدم في الصناعات الدفاعية يشكلان مصدر إلهام كبير للشباب.

وقال قره بايير: "عندما ننظر إلى ما يجري حولنا نرى أن تركيا تقع وسط دائرة من الأزمات، ومع ذلك نعيش بأمان في منازلنا".



وواصل: "مساهمات مؤسسات مهمة مثل بايكار في الصناعات الدفاعية تمنح هذا الشعب قوة وثقة".

وأشار قره بايير، إلى أن الشباب يتخذون من سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" وخلوق بيرقدار المدير العام للشركة قدوة لهم.



وفي هذا الصدد، قال: "إنهم يسيرون على خطى من يعتبرونهم نماذج يحتذى بها، ويؤمنون بأننا قادرون على صنع الأفضل وأننا نستطيع الإنجاز".

**استمرار التقديم حتى 14 يوليو

من جانبه، قال ممثل وقف فريق التكنولوجيا التركي "T3" في المدرسة، محمود سامي باشاريجي، إن باب التقديم سيظل مفتوحاً حتى 14 يوليو الجاري.

وأوضح باشاريجي، أن الطلاب ضمن الشريحة العليا البالغة 1 بالمئة يمكنهم التقدم للاختبار الخاص عبر نظام "المدرسة الإلكترونية"، وأن الاختبار سيُعقد في 25 مركزاً على مستوى الولايات يوم 19 يوليو، على أن تُعلن النتائج خلال الأيام التالية مباشرة.

وأشار إلى أن المدرسة توفر 72 مقعداً موزعة على 24 طالباً في تكنولوجيا المعلومات و48 طالباً في تكنولوجيا الطيران والفضاء.

وأكد باشاريجي، أن تحقيق مبادرة التكنولوجيا الوطنية يعتمد على الأجيال الشابة.



وقال: "نعتقد أن هذه المبادرة تتحقق من خلال أجيال تحول فضولها إلى اكتشاف، ومعرفتها إلى إنتاج، وأحلامها إلى مستقبل يخدم الوطن".

وأضاف أن المدرسة هي الأولى والوحيدة في تركيا التي تطبق برنامجاً خاصاً على مستوى المدارس العلمية، حيث تتيح للطلاب تطوير قدراتهم في مختلف التخصصات الفرعية لتكنولوجيا المعلومات والطيران والفضاء عبر مقررات متقدمة.

** الطلاب يستعدون للمنافسات العالمية

وأوضح باشاريجي، أنهم يولون أهمية كبيرة لمشاركة الطلاب في المسابقات الدولية وزيارات المراكز العلمية حول العالم.

وأشار إلى وجود 8 فرق للطائرات المسيّرة، وفريق واحد للطائرات المسيّرة المسلحة، و3 فرق تستعد لمنافسات عالمية في الروبوتات.

وأضاف باشاريجي، أن الطلاب يعملون على مشاريع الهندسة العكسية للروبوتات الشبيهة بالبشر والمركبات الذاتية القيادة، ويسعون إلى تحسين نماذجهم وفق متطلبات المسابقات الدولية.

وبيّن أن فرق الطائرات المسيّرة تستهدف الوصول إلى نهائيات مهرجان "تكنوفيست"، فيما يستعد فريق الطائرات المسيّرة المسلحة للمشاركة في مسابقة "SUAS" التي ستقام في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال باشاريجي: "نحن نؤمن دائماً بأن الفرق الوحيد بين الأمم المتقدمة والأمم المتأخرة هو الكفاءات المؤهلة. ونعتقد أن المشاريع التي ينفذها طلابنا في هذه المرحلة العمرية ستتطور بشكل متسارع وتسهم بقوة في مستقبل بلادنا".

بدوره، قال الطالب يونس إمرة كارلي، إن فريقه استوحى تصميم طائرته المسيّرة من طائرة "أقنجي" التي تنتجها شركة بايكار.

وأوضح كارلي، أن الطائرة التي أطلقوا عليها اسم "دلي فيشيك" (الرصاصة الطائشة) هي من تصميمهم وبرمجتهم بالكامل.



وتابع: "قمنا بتطوير الهيكل والبرمجيات والمكونات الإلكترونية للطائرة من خلال فريق مكون من عشرة طلاب، وحصلنا على دعم من مهندسي ومهندسات بايكار".

وأشار كارلي، إلى أنهم أجروا أول رحلة تجريبية للطائرة قبل أسبوعين في مطار "هزارفن" في إسطنبول، وأن هدفهم المقبل هو تحقيق نتائج مميزة في مسابقة "SUAS" التي تجمع طلاب الجامعات والثانويات من مختلف دول العالم.

**طائرة مسيّرة لخدمة مناطق الزلازل

من جهته، قال الطالب أحمد بوراك دميرالاي، القادم من ولاية أنطاليا (جنوب غرب)، إنه أنهى الصف التحضيري وسيبدأ الصف التاسع العام المقبل.

وأوضح دميرالاي، أنه مهتم بالطيران منذ الصف الثالث الابتدائي.



وأضاف: "جئت إلى مدرسة بايكار لأحقق هذا الحلم، وأنا ممتن للتعليم الذي أتلقاه هنا. هدفي مستقبلاً أن أصبح مهندس طيران".

وأشار دميرالاي، إلى أنهم يطورون طائرة مسيّرة مخصصة لمناطق الكوارث والزلازل، تقوم بمسح مواقع الأنقاض باستخدام تقنيات معالجة الصور والذكاء الاصطناعي.

وزاد: "قمنا بتدريب نظام الذكاء الاصطناعي باستخدام 12 ألف صورة. فإذا وُجد مصاب تحت الأنقاض سيتمكن النظام من التعرف عليه وتقييم حالته وإرسال موقعه ومعلومات عن إصابته".

** طموح للدراسة في أمريكا والعودة إلى تركيا

من جانبها، قالت الطالبة سميّة أق غل، وهي طالبة في الصف التاسع ضمن قسم تكنولوجيا الطيران والفضاء، إن فريقها يعمل حالياً على اللمسات الأخيرة للروبوت الذي سيشارك في مسابقة "FIRA RoboWorld Cup" في كندا.

وأضافت أق غل، أنهم يطمحون إلى تحقيق مركز متقدم في المسابقة، مشيرة إلى أن الروبوت تم تطويره بإمكانات محلية.

وأوضحت أنها مهتمة بالطيران والفضاء منذ طفولتها.



وقالت أق غل: "كنت أضع هذه المدرسة هدفاً لي خلال فترة الاستعداد للامتحانات. وعندما حصلت على الدرجة المطلوبة وضعتها في المرتبة الأولى وتم قبولي فيها".



وأردفت: "هدفي أن أدرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (بالولايات المتحدة) ثم أعود إلى بلدي وأؤسس عملي الخاص في مجال الصناعات الدفاعية".

**مركبة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي

أما الطالب بوغراهان آيتك، القادم من ولاية قونية (وسط) ويدرس في الصف التاسع بقسم تكنولوجيا المعلومات، فقال إنهم يعملون على تطوير مركبة ذاتية القيادة داخل المدرسة.

وأوضح آيتك، أن المركبة تستخدم تقنيات معالجة الصور لتتبع الطريق.



وقال "تنفذ الانعطافات من خلال قراءة اللوحات وفق معايير المسابقة، كما تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أطمح لدراسة هندسة الحاسوب في جامعة إسطنبول التقنية (İTÜ)، وأرغب في تطوير المزيد من المشاريع في هذا المجال".