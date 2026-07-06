السفير باسات أوزتورك قال إن إعلان ترامب مشاركته بالقمة احتراما لأردوغان يعكس المكانة التي يحظى بها الرئيس التركي

ممثل تركيا في الناتو: هدف قمة أنقرة هو تعزيز وحدة الحلف وتماسكه السفير باسات أوزتورك قال إن إعلان ترامب مشاركته بالقمة احتراما لأردوغان يعكس المكانة التي يحظى بها الرئيس التركي

بروكسل / الأناضول

صرّح ممثل تركيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" السفير باسات أوزتورك، بأن الهدف الأساسي من قمة الناتو التي تستضيفها أنقرة الثلاثاء والأربعاء، يتمثل في إظهار وحدة الحلف وتضامنه وتماسكه بصورة واضحة.

وقال أوزتورك الاثنين بتصريح للأناضول عشية انعقاد القمة، إن الاستعدادات الجارية في أنقرة على المستويين اللوجستي والتنظيمي بلغت مستوى استثنائيا، متوقعا أن تضع القمة معايير جديدة لتنظيم اجتماعات الحلف.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في القمة "احتراما للرئيس رجب طيب أردوغان" يعكس المكانة التي يحظى بها الرئيس التركي، ويؤكد ثقة الحلفاء بقدرة تركيا على استضافة القمة بنجاح.

وأوضح أوزتورك أن تركيا تتمتع بمكانة "خاصة ومتميزة" داخل الناتو، بفضل خبرتها الممتدة لنحو 75 عاما، وقدراتها العسكرية وإمكاناتها الدفاعية.



وذكر مبينا أن ثقل الدول داخل حلف "الناتو" يرتبط بإمكاناتها وخبراتها، وأن تركيا تعد من أبرز الحلفاء في هذا المجال.

ولفت إلى أن التطور الكبير الذي حققته الصناعات الدفاعية التركية عزز مكانة البلاد داخل الحلف، مشيرا إلى أنها استعرضت قدراتها خلال مناورات "ستيدفاست دارت 2026".

وأكد أوزتورك أن مساهمات أنقرة لا تقتصر على المناورات، بل تشمل أيضا عمليات الحلف ومهامه المستمرة.

وأضاف أن امتلاك تركيا نحو أربعة آلاف شركة في الصناعات الدفاعية، ووجودها ضمن أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة، إلى جانب أكثر من 100 ألف مهندس وكادر فني متخصص، يجعلها شريكا مهما يحظى بتقدير ومتابعة من قبل حلفاء الناتو.

يُذكر أن تركيا تستضيف قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.

