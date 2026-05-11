ملكة بلجيكا من إسطنبول: دمج النساء بالحياة الاقتصادية يفيد المجتمع كله في كلمة خلال زيارتها غرفة صناعة إسطنبول..

إسطنبول، أنقرة/ الأناضول

قالت ملكة بلجيكا ماتيلد إن دمج النساء بشكل كامل في مختلف مستويات الحياة الاقتصادية ينعكس بالفائدة على المجتمع بأكمله.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال زيارتها غرفة صناعة إسطنبول، الاثنين، ضمن برنامج "البعثة الاقتصادية" الذي تقوم به إلى تركيا.

وأوضحت الملكة أن الهدف من البعثة الاقتصادية يتمثل في تعزيز العلاقات من أجل تشجيع الحوار بين الشركات في مختلف الدول ومشاركة أفضل الإجراءات من أجل الاستثمار، إلى جانب إتاحة الفرصة للتفكير في النموذج الاقتصادي المراد تطويره والأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وأضافت أن هذه الأجواء تشكل بيئة مثالية لتبادل الأفكار بشأن تمكين المرأة في الحياة المهنية، مشيرة إلى أنه من المسلم به والمثبت علمياً أن تمكين المرأة في مسيرتها المهنية يفتح الباب أمام قدرة أكبر على الصمود والابتكار التي يشكلها الجيل القادم من رواد الأعمال والقادة.

وشددت الملكة على أن مقارنة الإجراءات التي اتخذها عالم الأعمال والمجتمع المدني والسلطات العامة في تركيا وبلجيكا لدعم المرأة في المجال الاقتصادي أمر ذو أهمية كبيرة.

وأشارت إلى أن المشاركة المتساوية والهادفة للمرأة في عمليات صنع القرار الاقتصادي والسياسي تعد شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي الشامل والابتكار والمرونة الاجتماعية.

وأكدت الملكة ماتيلد أن تمكين المرأة في العمل لا يمكن فصله عن بيئات عمل آمنة ومحترمة وكريمة، مشيرة إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يقوض الحقوق الفردية فحسب، بل أيضاً الثقة والقدرات والإمكانات القيادية داخل المؤسسات.

وشددت على أنه يمكن بناء قوة عاملة أكثر مهارة للمستقبل من خلال القيام باستثمارات واعية في النساء والفتيات، لافتة إلى أن تمكين المرأة في مكان العمل يتطلب رؤية وقيادة والتزاماً مستمراً، مضيفة أن على الجميع مسؤولية إظهار الطريق نحو عالم أفضل.

ووصلت الملكة ماتيلد تركيا الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.