ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا الملكة ماتيلد غادرت إسطنبول مختتمة زيارتها على رأس وفد اقتصادي إلى تركيا منذ 10 مايو..

إسطنبول/الأناضول

غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد، الثلاثاء، إسطنبول مختتمة زيارتها على رأس وفد اقتصادي إلى تركيا بدأتها في 10 مايو/أيار.

وكان في وداع الملكة ماتيلد بمطار أتاتورك في إسطنبول، عدد من المسؤولين المعنيين.

وخلال زيارتها، التقت الملكة ماتيلد مع عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، في قصر دولمة بهتشة.

كما زارت الملكة ماتيلد "مركز أوزدمير بيرقدار للتكنولوجيا" التابع لشركة بايكار، ثم قامت بجولة في منطقة أورطاكوي والتقطت صوراً تذكارية هناك.

وشاركت الملكة ماتيلد في منتدى الأعمال التركي-البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، قبل أن تلتقي الرئيس أردوغان في قصر وحيد الدين.

كما اجتمع الوفد البلجيكي برئاسة الملكة ماتيلد مع وزير التجارة التركي عمر بولاط في القنصلية البلجيكية بإسطنبول.

وزارت الملكة متحف إسطنبول البحري في منطقة بيشكطاش بإسطنبول.

كما أُقيمت مراسم توقيع رسمية بين شركات تركية وبلجيكية بحضور الملكة ماتيلد.

وزار الوفد برئاسة الملكة ماتيلد مركز إسطنبول المالي.

كما شاركت والوفد المرافق لها في "اجتماع المائدة المستديرة" رفيع المستوى لرجال الأعمال الأتراك والبلجيكيين، الذي عُقد في إسطنبول.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد، إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، لقاءاته حتى الخميس.