مكة.. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أربكوش أعرب عن شكره للوزير السعودي على حفاوة الاستقبال مشيدا بالخدمات المقدمة للحجاج

مكة/ الأناضول

زار رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، على هامش زيارته لمكة المكرمة ضمن تنظيم موسم الحج لعام 2026.

وذكر مراسل الأناضول، أن أربكوش، التقى الربيعة في مكة، الأحد، وأن الجانبين بحثا شؤون الحج للعام الحالي.

كما جرى خلال اللقاء تناول الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا.

وأعرب رئيس الشؤون الدينية التركي عن شكره للوزير السعودي على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالخدمات المقدمة للحجاج.

من جانبه، أعرب الربيعة، عن سعادته بالزيارة، مؤكدا أهمية التعاون بين بلاده وتركيا في مجال الحج.

وحضر الزيارة من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة، والمدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دميرهان.