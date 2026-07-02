خلال مؤتمر صحفي مشترك لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس مع وزير الخزانة والمالية التركي عقب اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إسطنبول

مفوض أوروبي: تركيا شريك استراتيجي ونرحب بطلبها الانضمام إلى "سيبا" خلال مؤتمر صحفي مشترك لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس مع وزير الخزانة والمالية التركي عقب اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، إن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وحليف مهم في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشريك إقليمي رئيسي في مجالي الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عقب اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إسطنبول.

وأوضح دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي وتركيا "جاران وشريكان" في عالم يواجه تحديات متزايدة، وأن بناء شراكات قوية قائمة على الثقة والحفاظ عليها بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف أن الجانبين يتشاركان مصلحة مشتركة في تعزيز التعاون والروابط الاقتصادية، في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والأمن والدفاع.

ولفت إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ مستوى قياسيا تجاوز 217 مليار يورو في عام 2025، فيما تواصل تركيا الحفاظ على مكانتها كخامس أكبر شريك تجاري للاتحاد.



ورحب دومبروفسكيس، بإعلان تركيا رسميا نيتها الانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (سيبا).



واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأشار دومبروفسكيس، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تؤدي دورا مهما في دعم مشاريع النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية.



وأعرب عن ارتياحه لاستئناف بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشاريع الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة في تركيا.

كما لفت دومبروفسكيس، إلى أن تركيا لا تزال من أكبر الدول التي ينفذ فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته، بأكثر من 2.7 مليار يورو.

وذكر أن مشروع ممر إسطنبول الشمالي للسكك الحديدية يمثل نموذجا بارزا للتعاون بين بنوك التنمية في دعم مشروعات الربط الإقليمي.