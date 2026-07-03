مفوض أوروبي: إصلاحات تركيا الاقتصادية ومسار خفض التضخم يعززان اقتصادها

إسطنبول/ الأناضول

**مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس:

نرحب بإعلان تركيا نيتها الانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (سيبا)

الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك تجاري لتركيا وبلغ حجم التجارة الثنائية مستوى قياسيا وصل إلى 218 مليار يورو في عام 2025

الاتحاد الأوروبي حافظ على مكانته كأكبر مستثمر أجنبي في تركيا بـ66 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2025

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة التركية، إلى جانب مسار خفض التضخم، يمثلان عاملين مهمين لتعزيز مرونة اقتصاد البلاد.

وأوضح دومبروفسكيس، خلال لقاء صحفي في مقر جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توسياد"، أنهم قيّموا الخطوات الرامية إلى تعزيز قوة الاقتصادات ومرونتها وتنافسيتها في ضوء التوقعات الاقتصادية الراهنة والتطورات الجيوسياسية.

وأكد على أهمية أجندة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة التركية وعملية خفض التضخم لتعزيز مرونة الاقتصاد التركي.



وأضاف أنه جرى أيضاً خلال الاجتماعات تقييم مبادرات ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ورحب دومبروفسكيس، بإعلان تركيا نيتها الانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (سيبا).



وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي يشكل أساس العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح دومبروفسكيس، أن بدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي يتطلب تفويضا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يصدر بعد.

وأردف أن الإطار القانوني للاتحاد الجمركي لم يُحدّث منذ عام 1997، ما يستدعي إجراء تحديثات فنية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وذكر دومبروفسكيس، أن المباحثات شملت أيضا وصول المنتجات التركية إلى برامج قانون تسريع الصناعة الأوروبي، وقضايا الدعم الحكومي والمشتريات العامة، مؤكدا أهمية مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك تجاري لتركيا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية مستوى قياسيا وصل إلى 218 مليار يورو في عام 2025، فيما استحوذت دول الاتحاد على 42.8 بالمئة من الصادرات التركية، مقابل 31.7 بالمئة من وارداتها.

كما أوضح دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي حافظ على مكانته كأكبر مستثمر أجنبي في تركيا، باستثمارات مباشرة بلغت 5.34 مليارات يورو خلال 2025، مثلت 66 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.