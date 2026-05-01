معرض "ساها 2026".. تركيا تعرض نظام مدفع متطور لمقاتلة "قآن"

أنقرة / الأناضول

المدفع من عيار 20 ملم سداسي السبطانة اجتاز الاختبارات الأولية

بإمكان المدفع إطلاق نحو 2000 طلقة في الدقيقة

الشركة تعمل على مشروع دمجه بمقاتلة "قآن" المحلية

تستعد تركيا للكشف عن نظام مدفع عيار 20 ملم سداسي السبطانة، بهدف تعزيز قدرات الطائرة المحلية المقاتلة "قآن".



وسيتم الكشف عن المدفع خلال معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، المقرر انطلاقه في 5 مايو/ أيار المقبل بمدينة إسطنبول.

وستعرض شركة "تي آر ميكاترونيك" TR Mekatronik لعرض مدفعها سداسي السبطانة الذي ما زال قيد الاختبار بعد نجاحها سابقا في إنتاج مدفع ثلاثي السبطانة.

ويُعد نظام المدفع عيار 20 ملم سداسي السبطانة، أحد أبرز المنتجات الجديدة التي سيتم الكشف عنها في المعرض، حيث يتم تطويره بالكامل بإمكانات محلية من مرحلة التصميم حتى الإنتاج.

ويمثل هذا النظام أحد أهم المؤشرات على المستوى الهندسي الذي وصلت إليه الشركة في مجال أنظمة الأسلحة متوسطة العيار.

وفي حديث للأناضول، قال فاتح تشويك، إن قرار تأسيس الشركة اتُّخذ بالعام 2018 وبدأت عملها في العام 2019.

وأوضح أن الشركة "تي آر ميكاترونيك"، تتشارك ملكيتها شركتي "صارصلماز" و"توساش" المُصنّعة لمروحية "أتاك"

كما أشار إلى وجود عقد مع شركة توساش لتطوير نظام مدفع سداسي السبطانة لصالح طائرة "قآن"، إضافة إلى العمل على إمكانية دمجه في منصات أخرى تُنتج في تركيا، مؤكدا أن المشروع الخاص بـ "قآن" مستمر حاليا.

وأشار إلى أن تطوير نظام مدفع ثلاثي السبطانة، بجميع مكوناته الكهروميكانيكية ووحدات التحكم، استمر حتى أوائل عام 2024، ليدخل بعدها مرحلة الإنتاج التسلسلي، مؤكدا أن هذا النظام يُستخدم حاليا في عدد من مروحيات "أتاك"، بما في ذلك خارج تركيا.

وأضاف أن هذا النجاح يُعد أول نظام محلي متكامل متوسط العيار، تم تحقيقه بعد تجاوز العديد من التحديات الهندسية خلال عملية التطوير.

وبيّن أن المدفع ثلاثي السبطانة شكّل أساسا لتطوير النسخة سداسية السبطانة التي سيتم دمجها في المنصات الجوية بقدرة إطلاق تصل إلى 2000 طلقة في الدقيقة.

وأشار إلى أنهم يعملون على مدفع بقدرة 3 آلاف طلقة في الدقيقة مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد تشويك أن الاختبارات الأولية اكتملت، وأن النظام الجديد يعتمد على بنية مُجرّبة، ما يسهل اجتياز الاختبارات المتقدمة، معربا عن أمله في رؤية النظام قريبا على منصات جوية وفي مجال الدفاع الجوي.

وتحتضن إسطنبول بين 5 و9 مايو القادم فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وتقام نسخة هذا العام على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ومن المخطط إجراء أكثر من 30 ألف اجتماع ثنائي B2B بين الشركات، إلى جانب الكشف عن 203 منتجات جديدة، وتنظيم 164 حفل مراسم توقيع ستركز على اتفاقيات تصدير بقيمة 4 مليارات دولار.

ويجمع المعرض العديد من الشركات وممثلي الشركات والوفود الرسمية والوفود التجارية والزوار من القارات الأربع، على رأسها من أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

ويشهد المعرض تقديم منتجات ذات تكنولوجيا عالية للمرة الأولى، وعرض قدرات مركبات ذاتية القيادة ومزودة بأحد التقنيات ومطورة في تركيا بمجال استكشاف الكواكب "روفر"، وذلك في مسارات خاصة أُعدت لهذا الغرض.