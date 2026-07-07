بمشاركة 10 متدربين مصريين وبواقع 32 ساعة تدريبية، في خطوة تهدف إلى التعريف بالموسيقى والثقافة التركية في مصر..

مصر.. "يونس أمره" يطلق دورة لتعليم العزف على آلة "الباغلاما" التركية بمشاركة 10 متدربين مصريين وبواقع 32 ساعة تدريبية، في خطوة تهدف إلى التعريف بالموسيقى والثقافة التركية في مصر..

القاهرة / الأناضول

أطلق معهد "يونس أمره" في القاهرة دورة لتعليم العزف على آلة "الباغلاما" التركية، بمشاركة 10 متدربين، في خطوة تهدف إلى التعريف بالموسيقى والثقافة التركية في مصر.

وتعد "الباغلاما" من الآلات الوترية التقليدية التي تنتمي إلى عائلة العود، وإحدى الركائز الأساسية للموسيقى الشعبية التركية.

وأوضح المعهد، في بيان وصل الأناضول الثلاثاء، أن الدورة تقام خلال الفترة من 6 يوليو/ تموز الجاري إلى 27 أغسطس/ آب المقبل، بواقع 32 ساعة تدريبية.

وقال إن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين أساسيات وتقنيات العزف على آلة الباغلاما، إلى جانب تعريفهم بأبرز نماذج الموسيقى الشعبية التركية.

كما يتضمن البرنامج محاضرات حول تاريخ الآلة وبنيتها ومكانتها في التراث الموسيقي التركي، بما يتيح للمشاركين التعرف إلى أبعادها الثقافية والفنية، وفقا للبيان.

بدوره، قال الفنان المصري محمد يحيى، المشرف على الدورة، إن الباغلاما تُعد من أعرق الآلات الموسيقية التركية، وتمتاز بطابعها الصوتي الفريد الذي يميزها عن غيرها من الآلات الوترية.

وتابع أنه تعلم العزف على هذه الآلة على يد الفنان العراقي الشهير نصير شمة، في مؤسسة "بيت العود العربي" بين عامي 2008 و2010.

وأضاف أنه واصل تطوير مهاراته في العزف على الباغلاما والتعرُّف على الموسيقى التركية عن كثب من خلال مشاركته في دورات تدريبية بمركز Kocaali Gençlik Merkezi في بلدة إزميت التركية.

وأعرب يحيى، خريج المعهد العالي للموسيقى العربية عام 2009، عن أمله في أن تسهم الدورة في تعريف المشاركين بالموسيقى التركية ونقل شغفه بها إلى محبي الموسيقى في مصر عبر آلة الباغلاما.

كما ثمن جهود معهد "يونس أمره" في توفير الإمكانيات والمناخ المناسبين لتنظيم هذه الدورة.

وفي سياق متصل، أعرب يحيى عن سعادته بالإشراف على هذه الدورة بالتعاون مع معهد يونس أمره، الذي درس فيه اللغة التركية قبل نحو 15 عاماً.

وتابع : "أشعر بالفخر لأنني كنت أحد طلاب المعهد بالقاهرة، حيث أنهيت المستوى A2 في اللغة التركية عام 2011، ويسعدني اليوم أن أعود إليه مدربا في دورة لتعليم آلة الباغلاما، خاصة أن هذه الآلة لا تزال غير معروفة على نطاق واسع في مصر".

وافتتح "يونس أمره" مقره في القاهرة عام 2010، ونظم منذ ذلك الوقت عشرات الأنشطة الثقافية والتدريبية إضافة إلى إطلاق دورات لتعليم اللغة التركية.