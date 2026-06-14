مشهد غير معتاد.. وزير تركي يغوص لتفقد أعمال تحت الماء وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم غاص في مياه خليج إزميت للاطلاع ميدانيا على أعمال مشروع تنظيف الطمي القاعي..

قوجه إيلي/ الأناضول

غاص وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم، الأحد، في مياه خليج إزميت شمال غربي البلاد، للاطلاع ميدانيا على أعمال مشروع تنظيف الطمي القاعي.

صورة : ÇŞİDB/AA

وذكر الوزير في تصريحات للصحفيين عقب خروجه من المياه، أن الحياة البحرية بدأت تستعيد عافيتها وأن "البحر بدأ يتنفس" مع تقدم الأعمال التي أشار إلى إنجاز نحو 70 بالمئة منها.

صورة : ÇŞİDB/AA

ولفت إلى أن المشروع أُطلق عام 2022 في إطار "خطة عمل حماية بحر مرمرة"، بهدف تنظيف خليج إزميت، واصفا إياه بأنه "أكبر مشروع بيئي لحماية الطبيعة في العالم".

وقال قوروم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان يوليان أهمية كبيرة للمشروع.