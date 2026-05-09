مسيّرة "تورول" التركية.. إقلاع وهبوط دقيق دون مدرج

إسطنبول/ الأناضول

تواصل الطائرة المسيَّرة "تورول" من نوع الإقلاع والهبوط العمودي الدقيق، والتي طورتها شركة "إس تي إم" التركية لتقنيات الدفاع والهندسة، اختبارات الطيران الخاصة بها بنجاح، تمهيدا للإنتاج التسلسلي.

ووفق بيان صادر عن الشركة، السبت، تمكنت "تورول" المطورة بإمكانات محلية، من عرض قدراتها في تتبع الأهداف الثابتة والمتحركة، والعمليات الليلية، إضافة إلى قدرة الهبوط الدقيق.

"تورول" التي كشف النقاب عنها في معرض الصناعات الدفاعية الدولي في إسطنبول "آيدف 2025" تستمر حاليا اختبارات التأهيل للنظام المخصص لمهام الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة (ISR)، بالتوازي مع أعمال التحضير للإنتاج التسلسلي داخل الشركة.

وأظهرت "تورول" خلال الاختبارات قدرتها على العودة إلى نقطة هبوط محددة بدقة مليمترية باستخدام نظام الهبوط المعتمد على رموز QR ودعم رادار الموجات المليمترية.

وتستطيع "تورول" الطيران مدة تتجاوز ساعتين، بمدى يصل إلى 200 كيلومتر، ما يوفر حلا متكاملا لمهام الاستطلاع التكتيكي ومراقبة المناطق واكتشاف الأهداف.

وتتميز بإمكانية الإقلاع والهبوط دون الحاجة إلى مدرج، ويمكن استخدامه في العمليات العسكرية والمدنية، بما في ذلك مهام الاستطلاع والمراقبة وإسقاط الذخائر وكشف الألغام البحرية بشكل ذاتي.

كما يمكنها العمل ليلا ونهارا بفضل أنظمة التصوير الكهروبصري والأشعة تحت الحمراء، وتصبح جاهزة للاستخدام خلال وقت قصير وبواسطة فرد واحد فقط.

ويبلغ مدى الطيران 200 كيلومتر، بينما يصل مدى الاتصال إلى 60 كيلومترا، ويعمل على ارتفاع تشغيلي يصل إلى ألفي متر لمدة ساعتين.

كما يبلغ وزن الإقلاع 35 كيلوغراما، وطول جناحيه 3.6 متر، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين 20 تحت الصفر و50 درجة مئوية.