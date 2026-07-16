مسجد "الشيخ محيي الدين".. تحفة سلجوقية عمرها 6 قرون بقونيا التركية

قونيا/ الأناضول

يبرز مسجد "خوجه الشيخ محيي الدين" الواقع في قضاء بيشهير بولاية قونيا التركية، باعتباره أحد أبرز نماذج العمارة الخشبية السلجوقية في الأناضول، بفضل زخارفه الدقيقة على الخشب والتي حافظت على جمالها منذ 661 عاما.

ويقع المسجد في حي بايندير، وقد شُيِّد عام 1365، ويُنظر إليه على أنه نسخة مصغرة من مسجد أشرف أوغلو الأثري الشهير في قونيا (وسط)، والمدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويحمل مسجد خوجه الشيخ محيي الدين ملامح الجمال الفني للعمارة السلجوقية من خلال أعمدته الخشبية وزخارفه المحفورة.

كما تمتد الأعمال الفنية الدقيقة فيه من تيجان الأعمدة إلى زخارف السقف، ما يجعله واحدا من أهم الشواهد على تقاليد العمارة الخشبية في الأناضول.

ويشتهر المسجد أيضا باستضافة طيور اللقلق التي تبني أعشاشها سنويا فوق سطحه.

وفي حديث للأناضول، قال أستاذ التاريخ في كلية الآداب بجامعة سلجوق حسين موشمال إن المنطقة تضم عددا من المساجد والمصليات الصغيرة ذات الأعمدة الخشبية المشابهة لمسجد أشرف أوغلو التاريخي.

وأوضح موشمال أن المسجد يبدو من الخارج بسيطا ومتقشفا، إلا أن زائره يكتشف فور دخوله جمالا داخليا غنيا بالزخارف.

وأشار إلى أن كل عمود ونقش وزخرفة في المسجد يعكس مهارة الحرفيين الذين تركوا بصمتهم عبر القرون، ويجسد الذوق الجمالي السائد في تلك الحقبة.

ووصف المسجد بأنه أحد أندر وأجمل النماذج المعمارية في المنطقة.