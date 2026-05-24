مستنقعات "نهيل" التركية.. تنوع بيولوجي يزدهر بقدوم الطيور المهاجرة

هكاري/ الأناضول

انتعشت مستنقعات "نهيل" في قضاء يوكسيك أوفا بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة الطيور المهاجرة إلى المنطقة الغنية بالتنوع البيولوجي.

وتعد مستنقعات نهيل المعلنة "منطقة حساسة محمية بشكل صارم" بموجب قرار رئاسي عام 2019، من أبرز الثروات الطبيعية في المنطقة بفضل ما تحتضنه من أنواع حيوانية ونباتية متعددة.

وبسبب وقوعها على مسارات هجرة الحيوانات، تستضيف المستنقعات في فترات معينة من العام عشرات الأنواع من الطيور والزواحف مع اكتسائها بغطاء أخضر تزينه أزهار بألوان متنوعة.

ومع عودة الطيور المهاجرة إلى المنطقة يمكن مشاهدة أنواع مثل اللقلق الأبيض والطيطوي أحمر الساق وأبو منجل اللامع والحدأة السوداء والنورس أسود الرأس والنسر الصغير والحذف الشتوي والصيفي والقطقاط الاسكندراني وديك الغاب والحميمق والبط البري والبلشون الرمادي والأبيض والكركي السنجابي.

وتجذب المستنقعات اهتمام محبي الطبيعة والتصوير، حيث رصدت عدسة الكاميرات مشاهد للّقلق أثناء اصطياده أفعى، في لوحة طبيعية تعكس تنوع الحياة البرية في المنطقة.

وقال المصور والمهتم بالطبيعة التركي طوران كوجا في تصريح للأناضول، إن المنطقة تتحول في فصل الربيع إلى ما يشبه "استوديو طبيعي، مضيفًا أنهم يزورونها باستمرار لتصوير الطيور والنباتات.​​​​​​​

