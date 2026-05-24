مستثمر تركي: تونس بوابة كبيرة للوصول إلى الأسواق الإفريقية قال المستثمر التركي سَلجوق يلماز: -الاستثمارات التركية في تونس تسهم في دعم التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التصديرية -نصدر منتجاتنا من تونس إلى العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا وألمانيا

تونس/الأناضول

قال المستثمر التركي سَلجوق يلماز، إن الأقمشة التي تُنقل من تركيا تُعالَج في تونس ثم تُصدَّر إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، مؤكداً أن الاستثمارات التركية في تونس تسهم في دعم التجارة الخارجية التركية وتعزيز قدرتها التصديرية.

ويوفر يلماز فرص عمل لنحو 2000 شخص في تونس، في قطاع النسيج ويتولى رئاسة الغرفة التجارية والصناعية التونسية التركية.

وفي تصريحات للأناضول، ذكر المستثمر التركي أن تونس أصبحت بالنسبة للشركات التركية مركزاً استراتيجياً للإنتاج والخدمات اللوجستية، يسهّل الوصول إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأشار يلماز إلى أن الاستثمار في تونس يساهم أيضاً في دعم المنتجين والمصدرين والقطاع الصناعي في تركيا.

وأكد يلماز أنهم لا ينظرون إلى تونس باعتبارها مجرد نقطة إنتاج، مشيراً إلى أن قربها من أوروبا يمنح الشركات التركية مزايا مهمة.

وقال: "نعتبر تونس مركزاً استراتيجياً للإنتاج والخدمات اللوجستية بين أوروبا وإفريقيا. وتمثل القدرة على الوصول إلى أوروبا بحراً خلال فترة قصيرة ميزة كبيرة بالنسبة لنا."

وشدد على أن نموذج الإنتاج في تونس يسير بشكل متكامل مع الصناعة التركية، قائلاً :"تُعالج الأقمشة القادمة من تركيا هنا، ثم تُطرح المنتجات النهائية في الأسواق الأوروبية. لذلك فإن الاستثمار في تونس يُعد جزءاً من سلسلة الصادرات التركية"

وأوضح أنهم يصدّرون منتجاتهم إلى العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، مشيراً إلى أن موقع تونس في البحر المتوسط يسهم بشكل كبير في تقليص فترات التسليم.

تونس بوابة استراتيجية نحو إفريقيا

وأكد يلماز أن تونس لا توفر فرصاً مهمة للأسواق الأوروبية فحسب، بل تمثل أيضاً بوابة كبيرة للوصول إلى الأسواق الإفريقية، نظراً لموقعها كحلقة وصل بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وقال: "السوق الإفريقية تشهد نمواً متزايداً. وتُشكل تونس نقطة عبور مهمة بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. ولذلك فهي بالنسبة للشركات التركية ليست مجرد مركز إنتاج، بل قاعدة استراتيجية للانفتاح على أوروبا وإفريقيا في آن واحد".

هدفنا تنمية التجارة الخارجية لتركيا

وأشار يلماز إلى أن الاستثمارات التركية في تونس تمثل بنية تكاملية تدعم قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مؤكداً أن الشركات التركية تحتاج إلى نماذج جديدة للإنتاج والخدمات اللوجستية لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي.

وأضاف: "شبكات الإنتاج التي أُنشئت هنا يمكن أن تزيد من فاعلية تركيا في الأسواق الأوروبية والإفريقية. وعندما تجتمع القوة الصناعية التركية مع الموقع الاستراتيجي لتونس، ولا سيما في قطاعي النسيج والصناعة، فإن ذلك يخلق نموذجاً اقتصادياً بالغ القوة".

وختم بالإشارة إلى أن الشركات التركية العاملة في تونس كثّفت خلال السنوات الأخيرة استثماراتها، ولا سيما في قطاعات النسيج والصناعة والمشروعات الموجهة للتصدير.