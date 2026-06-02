تشمل توزيع لحوم الأضاحي ومنحا تعليمية ومشاريع لدعم الأيتام ومساعدات إنسانية متنوعة، عبر رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي..

مساعدات تركية ترسم البسمة على وجوه محتاجين في كوت ديفوار تشمل توزيع لحوم الأضاحي ومنحا تعليمية ومشاريع لدعم الأيتام ومساعدات إنسانية متنوعة، عبر رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي..

أبيدجان/ الأناضول

تواصل المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا في كوت ديفوار عبر رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي إدخال السرور إلى قلوب المحتاجين ورسم البسمة على وجوههم.

وتشمل مساعدات وقف الديانة التركي ذبح الأضاحي، ومنحا تعليمية، ومشاريع لدعم الأيتام، ومساعدات إنسانية متنوعة.

ويمد الوقف يد العون إلى كوت ديفوار، الواقعة غربي إفريقيا، عبر إيصال المواد الغذائية ولحوم الأضاحي ومختلف المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحتاجة في المنطقة.

وفي حديث للأناضول، قال محمود محمود أوغلو، منسق أنشطة رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي في كوت ديفوار، إن المساعدات الإنسانية والخدمات الخيرية المقدمة للمنطقة تحمل أهمية كبيرة.

وأوضح محمود أوغلو أنهم يقومون سنويا بذبح ما بين ألفين وألفين و500 بقرة وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين في البلاد.