أقيمت الفعاليات في عموم مساجد تركيا وخاصة مساجد إسطنبول في ذكرى شهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو/ تموز 2016

مساجد تركيا تحيي ذكرى "شهداء 15 تموز" برفع الأذان والأدعية أقيمت الفعاليات في عموم مساجد تركيا وخاصة مساجد إسطنبول في ذكرى شهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو/ تموز 2016

إسطنبول/ الأناضول

أحيت مساجد تركيا، الأربعاء، ذكرى شهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو/ تموز 2016.

وأفاد مراسل الأناضول أن جميع مساجد البلاد رفعت الأذان وتلاوة الأدعية والصلوات بمشاركة جماهيرية واسعة.

وأقيمت الفعاليات في عموم مساجد تركيا وخاصة مساجد إسطنبول، بما فيها جامع آيا صوفيا الكبير، وجامع السلطان أحمد، وجامع الفاتح، وجامع السليمانية، وجامع تقسيم، وجامع بيوك تشامليجا.

وخلال هذه الفعاليات، تُلِيَت آيات من القرآن الكريم، وأُنشِدَت أناشيد دينية لشهداء 15 يوليو/تموز.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، وأسفرت عن استشهاد 253 شخصا وإصابة أكثر من ألفين آخرين، فيما تتهم أنقرة تنظيم "غولن" بالوقوف وراءها.