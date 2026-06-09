مسؤول سوري: تجمعنا مع تركيا شراكة استراتيجية ونتطلع لجذب الاستثمار كلمة نائب محافظ حلب محمود الشحادة خلال انطلاق فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" في غازي عنتاب..

غازي عنتاب / الأناضول

قال نائب محافظ حلب السورية، محمود شحادة، الثلاثاء، إن بلاده وتركيا تجمعهما شراكة استراتيجية، معربا عن تطلعاته لجذب الاستثمار.

جاء ذلك بكلمة ألقاها شحادة لدى انطلاق فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" بولاية غازي عنتاب التركية، بتنظيم من وكالة الأناضول ومشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا.

وشدد شحادة في كلمته على أهمية صياغة تفاهمات اقتصادية جديدة، مضيفا: "ما يجمعنا اليوم ليس فقط استعادة روابط الماضي، بل بناء شراكة استراتيجية لتحديات المستقبل".

كما شدد على البعد الأمني والتنموي للمنطقة، معتبرا أن "الازدهار للمدن الحدودية يشكل ركيزة للاستقرار والتنمية المستدامة".

وفي الختام ، توجه شحادة بالشكر والتقدير للقائمين على هذا الحدث الاقتصادي، بالقول: "أتوجه بالشكر لوكالة الأناضول وولاية غازي عنتاب، ونعرب عن تطلعنا أن تسهم هذه القمة لجذب الاستثمار".

وانطلقت صباح الثلاثاء فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" التي تستمر ليوم، في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين.

ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.