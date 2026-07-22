في كلمة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو خلال اجتماع بعنوان: "المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار" بالعاصمة أنقرة..

مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة في كلمة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو خلال اجتماع بعنوان: "المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار" بالعاصمة أنقرة..

أنقرة / الأناضول

صرح رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو، أن تركيا من أهم الشركاء التجاريين لسوريا وأنه كلما حققت تركيا وسوريا مكاسب مشتركة، سيعود النفع والازدهار على المنطقة بأكملها.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع بعنوان: "المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار" بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، ووزير التجارة التركي عمر بولاط.

وقال حصارجيكلي أوغلو: "نحن على يقين بأن التجارة هي الأقوى ضمانًا لتحقيق السلام، وكلما حققت تركيا وسوريا مكاسب مشتركة، سيعود النفع والازدهار على منطقتنا بأكمله".

وأوضح أنهم يواصلون الاتصال الوثيق والتعاون المستمر مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية في سوريا في دمشق وحلب وإدلب.

وذكر أن سوريا خطت خطوات كبيرة نحو إعادة الاندماج في الاقتصاد الدولي.

وأشار إلى أن تركيا تتشارك مع سوريا بحدود برية بطول 911 كيلومترا وأن تركيا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لسوريا.

ولفت أن أكثر من 30 ألف شركة سورية تعمل في تركيا يشكلون جسرا طبيعيا بين اقتصادي البلدين، وأن أصحابها على دراية واسعة بالسوقين التركية والسورية.