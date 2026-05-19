وارسو / الأناضول

** نائب رئيس أركان القوات المسلحة البولندية بوغدان بيدانتي:

أبدى نائب رئيس أركان القوات البولندية بوغدان بيدانتي إعجابه بنجاحات تركيا العسكرية والتكنولوجية، معتبرا إياها شريكا محوريا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

بيدانتي الذي شارك في أنشطة دعم أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب التي شنتها روسيا، أدلى بتصريحاته أمس الاثنين لصحفيين أتراك، بينهم مراسل الأناضول، في العاصمة البولندية وارسو.

وأعرب المسؤول العسكري عن امتنانه لتركيا لجهودها من أجل تحقيق السلام والوساطة خلال الحرب، إضافة إلى مبادرات مثل "مبادرة الحبوب" عبر البحر الأسود.

وأفاد بيدانتي بأن هناك تعاونا وثيقا بين أنقرة ووارسو في مجالات المعدات العسكرية وتكنولوجيا الذخائر والتكنولوجيا عموما.

وأشار إلى أن تركيا تُعد شريكا رائدًا يمتلك خبرة واسعة وقدرات تقنية عالية في مجالي المدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية.

وتحدث بيدانتي عن المساعدات التي قدمتها بلاده لأوكرانيا، مشيرا أن بلاده اضطلعت بأدوار تتعلق بعلاج وتدريب الجنود الأوكرانيين.

وقال إن قيمة المساعدات العسكرية المباشرة المقدمة لأوكرانيا بلغت نحو 4 مليارات يورو.

