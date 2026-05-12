من حيث لعب دور حيوي في مستقبل قطاع الإنتاج الصناعي..

مسؤول بلجيكي يثمّن تعاون بلاده مع "شركاء أقوياء" مثل تركيا من حيث لعب دور حيوي في مستقبل قطاع الإنتاج الصناعي..

إسطنبول/ الأناضول

ثمّن رئيس حكومة فلاندرز الإقليمية البلجيكية ماتياس ديبندالي، تعاون بلاده مع "شركاء أقوياء" مثل تركيا، من حيث لعب دور حيوي في مستقبل قطاع الإنتاج الصناعي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال زيارته لمركز "MEXT" التكنولوجي بإسطنبول.

وأضاف أن الإنتاج الصناعي العالمي يعاد تشكيله الآن بسبب التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وقيود الطاقة.

وأكد أن أنظمة الإنتاج باتت بحاجة إلى أن تكون أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة وقدرة على الصمود.

ديبينديل شدد على أن تركيا وبلجيكا تمتلكان بنى تحتية صناعية قوية وقدرات متكاملة، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل البيئة الجيوسياسية الحالية.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد، إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.