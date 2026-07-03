نائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي قال إن نفق أوراسيا في إسطنبول يجسد كيف يمكن للمشاريع الكبرى أن تغير حياة الناس

مسؤول إيطالي: "أوراسيا" من أكثر أنفاق الطرق المغمورة تحت الماء تطورا نائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي قال إن نفق أوراسيا في إسطنبول يجسد كيف يمكن للمشاريع الكبرى أن تغير حياة الناس

إسطنبول/ الأناضول​​​​​​​

قال نائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي، إن نفق أوراسيا في إسطنبول، "من أكثر أنفاق الطرق المغمورة تحت الماء تطورا في العالم".



ودعا ريكسي، بلاده إلى مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى لتحسين حياة الإيطاليين.



جاء ذلك في مقطع مصور نشره ريكسي، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، في إطار مشاركته بالقمة البحرية التركية الخامسة بإسطنبول.



وأشار إلى أن النفق يمتد بطول 14 كيلومترا، منها 5.4 كيلومترات أسفل مضيق البوسفور، وعلى عمق يزيد على 100 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأضاف: "الرسالة واضحة؛ من يستثمر في البنية التحتية يستثمر في مستقبله".



ودعا ريكسي، بلاده إلى المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الكبرى، بدءا من كاسر الأمواج الجديد في جنوة، مرورا بجسر مضيق ميسينا، وصولا إلى خطوط السكك الحديدية العابرة لجبال الألب.

وأكد ضرورة عدم التردد أمام التحديات، قائلاً: "بينما نحن منشغلون بالنقاش، ينشغل العالم بالتخطيط والبناء والتسابق".

وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن القدرة التنافسية للدول تقاس أيضا بمدى قدرتها على إنجاز المشاريع التي تحتاج إليها في الوقت المناسب.

وذكر أن نفق أوراسيا يجسد كيف يمكن للمشاريع الكبرى أن تغير حياة الناس.



وأضاف ريكسي، أن مثل هذه المشاريع موجودة وتعمل بالفعل وتسهم في تحسين حياة المواطنين. ​​​​​​​



وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، دشنت تركيا مشروع نفق "أوراسيا" الذي يربط الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء حينها بن علي يلدريم، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين الأجانب.

ويمتد النفق لمسافة 14.6 كلم؛ 5.4 كلم منها تحت قاع مضيق البوسفور، إضافة إلى جزء في الطرف الأوروبي من إسطنبول ممتد من منطقة قازلي جيشمه، وآخر في الجانب الآسيوي بمنطقة "غوز تبه" بذات المدينة، والقسم الممتد تحت البحر مكون من طابقين.

والنفق مزود بآلية مقاومة للزلازل، وموجات المد العالي "تسونامي"، وهذه الآلية تسهل عملية تمدد وتقلص البنية الاسمنتية، أو انحنائها لدى وقوع الزلازل، بحيث لا يشكل خطرًا على حركة المرور بداخله.

ويتمتع النفق، الذي يعتبر من أبرز المشاريع الهندسية في العالم، بنظام مطوّر من أجل حركة مرور آمنة ومتواصلة على مدار 24 ساعة.

ويتميز بتقنيات إضاءة متطورة، ونظام تهوية ذو قدرة عالية، إضافة إلى معدات إطفاء حرائق يمكن الوصول إليها بسهولة داخله، وتغطية جدرانه بمادة مقاومة للنار، فضلًا عن أنظمة إخلاء للطوارئ.

كما يضم نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وآخر لكشف الحوادث، وأنظمة اتصالات وإنذار.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة "إنجنيرنغ نيوز ريكورد" الأمريكية، اختارت مشروع نفق أوراسيا كـ"أفضل مشروع نفق في جميع أنحاء العالم" لعام 2016، وفقًا لبيان صادر عن شركة "نفق أوراسيا للبناء والاستثمار".