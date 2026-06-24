مسؤول ألماني: تركيا نموذج يُحتذى بمجالي الطيران والبنية التحتية

برلين / الأناضول

- سفير تركيا لدى برلين غوكهان طوران: البلدان يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من 52 مليار دولار إلى 60 مليار دولار

شدد منسق الحكومة الألمانية للاقتصاد البحري والسياحة كريستوف بلوس على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات السياحية مع تركيا، مبينا أن بلاده تستلهم من التجربة التركية في مجالي الطيران ومشاريع البنية التحتية.

جاء ذلك خلال حفل استقبال صيفي نظمه "اتحاد السفر الألماني" في السفارة التركية بالعاصمة برلين، مساء الثلاثاء، بمشاركة نحو 300 شخصية من قطاعات السياحة والسياسة والإعلام والسلك الدبلوماسي.

صورة : Halil Sağırkaya/AA

وتطرق بلوس إلى العلاقات المتجذرة بين البلدين، والتطور الذي حققته تركيا في مجالي الطيران والبنية التحتية، إلى جانب مستقبل قطاع السياحة.

وأفاد بأن لدى ألمانيا الكثير لتتعلمه من تركيا في مجالي الطيران والبنية التحتية، مشيراً إلى انتهاء المفاوضات المتعلقة بقانون "مستقبل البنية التحتية" الذي يُعد من المشاريع الحيوية لقطاع السياحة.



صورة : Halil Sağırkaya/AA

وأوضح أن القانون لن يقتصر على تخصيص ميزانيات أكبر لمشروعات البنية التحتية فقط، بل سيسرع وتيرة تحويل هذه الموارد إلى استثمارات ومشروعات تنفيذية.

وأضاف أن ألمانيا ينبغي أن تستلهم تجربة إسطنبول بهذا المجال، مبينا أنها تابعت عن كثب سرعة إنشاء مطار إسطنبول واستمرار عمليات توسعه.

وأكد أن امتلاك مركز قوي للطيران يشكل قاعدة راسخة لقطاع السياحة والاقتصاد الوطني، وقال: "لهذا السبب نتابع المسار الذي رسمته تركيا من خلال الخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول، ولا أعلم إن كنا سنتمكن من اللحاق بها في هذا المجال، لكن تركيا بالنسبة لنا تمثل نموذجاً ومثالاً يحتذى".

من جانبه، شدد سفير تركيا لدى برلين غوكهان طوران على أهمية الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين والحوار الاستراتيجي بينهما.

صورة : Halil Sağırkaya/AA

وأشار إلى أن البلدين يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من 52 مليار دولار وفق الإحصاءات التركية إلى 60 مليار دولار على أسس متوازنة ومستدامة، مع تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر مجالات تعاون جديدة.

وفيما يتعلق بالسياحة، أوضح طوران أن تركيا ارتقت إلى المرتبة الرابعة عالمياً بين أكثر الدول استقبالاً للزوار الدوليين، بعدد بلغ 64 مليون زائر وإيرادات تجاوزت 65 مليار دولار.

ولفت إلى أن الشريط الساحلي الجنوبي الغربي من تركيا المطل على البحر المتوسط وبحر إيجة وإسطنبول ومنطقة إيجة ما تزال من الوجهات المفضلة للسياح الألمان، مضيفاً أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعدد الشواطئ ذات العلم الأزرق بامتلاكها 580 شاطئاً.

صورة : Halil Sağırkaya/AA

بدوره، قال رئيس اتحاد السفر الألماني ألبين لويدل إن أكثر من 6 ملايين سائح ألماني اختاروا تركيا وجهةً لهم العام الماضي، مشيراً إلى استمرار تنامي هذا الإقبال.

وأكد أن تركيا تقدم معادلة متميزة بين السعر والخدمة في سوق السياحة، مضيفاً: "بعد تباطؤ قصير في الحجوزات خلال مارس/ آذار، نلاحظ عودة قوية جداً للطلب. وأنا متفائل للغاية بأن تركيا ستواصل تعزيز نجاحها السياحي اليوم وفي المستقبل".

صورة : Halil Sağırkaya/AA

وختم بالقول إن سر هذا النجاح يكمن في البنية التحتية القوية والضيافة الاستثنائية للشعب التركي.

