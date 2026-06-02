مركز إسطنبول المالي ينال 3 من أرفع "جوائز تيتان العقارية" - مركز إسطنبول المالي حصد جائزتَين بلاتينتَين وأخرى ذهبية - "جوائز تيتان العقارية" تقيِّم المشاريع المنفذة خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث الإبداع والجودة والرؤية

إسطنبول/ الأناضول

نال مركز إسطنبول المالي جائزتَين بلاتينتَين وأخرى ذهبية ضمن "جوائز تيتان العقارية" التي تقيِّم المشاريع المنفذة خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث الإبداع والجودة والرؤية.

ووفقا لبيان صادر عن مركز إسطنبول المالي، الثلاثاء، أكد المركز الذي أُسس بهدف توفير منظومة قوية متكاملة مع الأسواق المالية الدولية، مكانته كمشروع عالمي المستوى في مجالات العقارات والمكاتب والحياة متعددة الاستخدامات، من خلال الجوائز الجديدة.

وتميَّز مركز إسطنبول المالي ضمن جوائز "تيتان العقارية" التي تنظمها رابطة الجوائز الدولية (IAA) في الولايات المتحدة، بفضل نهجه المتكامل في التخطيط الحضري.

وحصل المركز، بما يقدمه من مساحات معيشية متعددة الوظائف، على أعلى جائزة وهي "الجائزة البلاتينية" في فئتَي "المباني التجارية الشاهقة" و"مشروعات الاستخدام المختلط".

كما تُوِّج نهج تصميم المكاتب في المركز، وتجربة المستخدم، ومعايير جودة بيئات العمل، بـ"الجائزة الذهبية" ضمن فئة "تطوير المكاتب".

جدير بالذكر أن جوائز تيتان العقارية هي مسابقة دولية مرموقة تهدف إلى تكريم أعلى مستويات التميز والإنجاز في مجالات التطوير العقاري، والعمارة، والتصميم الداخلي، وتصميم المناظر الطبيعية إضافة إلى التسويق العقاري.