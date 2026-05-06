مذكرة تفاهم تركية كندية للتعاون بالمجال الحربي في قاع البحار بين "مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة" في حوض "سفينة" التركي لبناء السفن، وشركة "كراكن روبوتيكس" الكندية

إسطنبول / الأناضول

وقع "مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة" في حوض "سفينة" التركي لبناء السفن، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "كراكن روبوتيكس" الكندية بمجال الحرب في قاع البحار.

جاء ذلك على هامش معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، المقام في مدينة إسطنبول، والذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وتنص مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين "مركز الأبحاث الاستراتيجية والأنظمة غير المأهولة" و"كراكن روبوتيكس" على تطوير تكامل برمجيات وأنظمة التعرف الآلي على الأهداف.

وذكر مراسل الأناضول أن حفل توقيع المذكرة جرى بحضور نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بتركيا مصطفى مراد شكر، ووزير المشتريات الدفاعية الكندي ستيفن فوهر.

وأوضح أن المذكرة وقعها مدير الأنظمة الاستراتيجية وغير المأهولة في حوض "سفينة" مصطفى لطفي جيفلك، ونائب رئيس شركة "كراكن روبوتيكس" لشؤون الدفاع برنارد ميلز.

وتهدف المذكرة إلى الارتقاء بقدرات الكشف والتعرف الآلي على الأهداف بمجال الحرب في قاع البحار إلى مستوى متقدم مدعوم بتقنيات التعلم العميق.

ومن خلال هذه الخطوة التكنولوجية، سيكون بالإمكان اكتشاف الألغام والأجسام الخطرة والأهداف الموجودة في قاع البحار بصورة آلية وبشكل أسرع وأكثر أمانا وبدقة عالية.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​

وخلال المعرض، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون إن بلاده تستهدف دخول قائمة أكبر 10 دول في صادرات الصناعات الدفاعية.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار، إن تركيا تستهدف تصدير ما قيمته 13 مليار دولار في قطاع الصناعات الدفاعية خلال عام 2026.