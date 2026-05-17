المدير العام لهيئة التضامن العسكري التركية "أوياك" مراد يالتشينطاش قال إن معظم المشاريع الحالية تُطوَّر وفق مفهوم التصميم الوطني، وإن هذا التحول تسارع بفضل مشروع ألطاي

مدير "أوياك" التركية: دبابة ألطاي كشفت أهمية تطوير الأسلحة محليا المدير العام لهيئة التضامن العسكري التركية "أوياك" مراد يالتشينطاش قال إن معظم المشاريع الحالية تُطوَّر وفق مفهوم التصميم الوطني، وإن هذا التحول تسارع بفضل مشروع ألطاي

أنقرة/ الأناضول

قال مراد يالتشينطاش، مدير هيئة التضامن العسكري التركية "أوياك"، التي تضم أكثر من 140 شركة، إن مشروع دبابة "ألطاي"، لعب دورا حاسما في ترسيخ مفهوم تطوير المنصات والتصميم والإنتاج المحلي.

وفي حديث للأناضول، أشار يالتشينطاش، والذي شغل سابقا منصب المدير العام لشركة BMC المسؤولة عن مرحلة الإنتاج التسلسلي لدبابة ألطاي، إلى أن هذه الدبابة تُعد من أهم محطات التحول في صناعة الدفاع التركية.

ولفت إلى أن النقاش العام حول مشروع ألطاي ركَّز غالبا على مسألة المحرك، إلا أن التحول الأهم كان أعمق من ذلك.

وأوضح يالتشينطاش، أن مشروع "ألطاي" كشف أن "الهدف لم يعد شراء منصة جاهزة، بل تصميمها وفق احتياجات القوات المسلحة التركية".

وأردف: "يمكنكم شراء أي منصة من الخارج، لكنها لن تلبي الاحتياجات بالكامل. مشروع ألطاي علَّمنا أننا مضطرون لإنتاج منصات تتوافق مع ظروف تركيا".

وأضاف أن معظم المشاريع الحالية تُطوَّر وفق مفهوم التصميم الوطني، وأن هذا التحول تسارع بفضل مشروع ألطاي.

وذكر يالتشينطاش، أنه عند إنتاج النماذج الأولية، كان من المفترض استيراد مجموعة الدفع للدبابة من الخارج، لكن عند الوصول إلى مرحلة الإنتاج التسلسلي لم يتم تسليم هذه الأجزاء، فتوقف الإنتاج.

وتابع: "عندئذ أدركنا ضرورة تطوير الأنظمة الفرعية الحرجة بأنفسنا. ولهذا قمنا بتطوير وإنتاج محرك دبابة ألطاي محليا".

وتعد "ألطاي" دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث، طُوِّرَت بخبرات تركية، ودخلت الخدمة بمراسم رسمية في أبريل/ نيسان 2023 شارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.