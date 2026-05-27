محمية غولجوك التركية تفيض بالزوار في عيد الأضحى

بولو/ الأناضول

شهدت محمية غولجوك الطبيعية بولاية بولو التركية، الأربعاء، إقبالا كبيرا من الزوار الراغبين بقضاء عطلة عيد الأضحى وسط أحضان الطبيعة.

وتقع المحمية الطبيعية بين أنقرة وإسطنبول على بُعد نحو ساعتين ونصف من كلا المدينتين، وعلى مسافة 13 كيلومترا من مركز مدينة بولو شمالي البلاد.

ومنذ ساعات الصباح، بدأ الزوار بالتوافد إلى المنطقة، حيث تجولوا حول البحيرة في المحمية والتقطوا الصور التذكارية.

وقضى الزوار أوقاتا مع عائلاتهم في المنطقة المحاطة بغابات الصنوبر، فيما جلس بعضهم على كراسي التخييم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

وفي حديث مع الأناضول، قال سزكين أق قورت، إنه جاء إلى المحمية الطبيعية مع عائلته من أنقرة في رحلة ليوم واحد.

أما مقتدر شاهين فقال إن غولجوك مكان ممتع يقع وسط الطبيعة، مشيرا إلى أنه سيحدث زملاءه في المدرسة عن طبيعة غولجوك وجمالها.

