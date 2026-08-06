الآلاف من مشجعي فريق طرابزون احتشدوا لاستقبال صلاح في المطار حاملين المشاعل وسط هتافات ترحيب بالنجم المصري..

محمد صلاح يصل طرابزون وسط استقبال جماهيري حاشد الآلاف من مشجعي فريق طرابزون احتشدوا لاستقبال صلاح في المطار حاملين المشاعل وسط هتافات ترحيب بالنجم المصري..

طرابزون/ الأناضول

وصل النجم المصري محمد صلاح، على متن طائرة خاصة إلى مدينة طرابزون، مساء الأربعاء، وسط استقبال جماهيري حاشد عقب إعلان نادي طرابزون سبور التركي بدء مفاوضات التعاقد معه.

واحتشد الآلاف من مشجعي فريق طرابزون لاستقبال صلاح في المطار حاملين المشاعل وسط هتافات ترحيب بالنجم المصري.

صورة : Seyit Ahmet Eksik/AA

وقال صلاح في كلمة ألقاها بالمطار إنه يشعر بسعادة غامرة بهذا الاستقبال، مضيفا "أود أن أقول إنني سعيد للغاية بوجودي هنا، بصراحة، أجد صعوبة حتى في وصف مدى دهشتي وسعادتي، لأن هناك 25 ألف شخص هنا، لا أذكر أنني رأيت استقبالا كهذا من قبل".

وأشار صلاح إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق النجاح مع الفريق محليا وأوروبيا، مضيفا: "حققت النجاح مع كل نادٍ لعبت له، وكنت دائما لاعبا ناجحا، وهذا ما يجب أن أفعله هنا أيضا".

صورة : Seyit Ahmet Eksik/AA

من جانبه، شكر رئيس النادي أرطغرل دوغان الجماهير، قائلا: "محمد صلاح نجم عالمي، وجماهيرنا أثبتت اليوم كيف يكون استقبال النجوم العالميين، أحييهم جميعا".

وعقب الكلمات، غادر صلاح المطار برفقة رئيس النادي على متن سيارته.

ومن المقرر أن يقيم نادي طرابزون سبور مراسم توقيع عقد محمد صلاح غدا في تمام الساعة 19:30 على ملعب بابارا بارك، بحضور الجماهير.