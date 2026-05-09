مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية تبحث العلاقات مع سوريا خلال اجتماع في أنقرة برئاسة نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقلي قايا

أنقرة/ الأناضول

عقدت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، الاجتماع الـ14 لمجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية بشأن سوريا، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقلي قايا.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان عبر منصة "إن سوسيال" التركية، بأن الاجتماع الرابع عشر لمجموعة التنسيق بين المؤسسات بشأن سوريا عقدت برئاسة نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقلي قايا.

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع تناول الأعمال التي تنفذها المؤسسات في إطار العلاقات الثنائية مع سوريا.

ولم يورد البيان تفاصيل أخرى عن الاجتماع.