خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان، بحسب وكالة "واس"

مباحثات سعودية تركية بشأن سبل تحقيق الأمن الإقليمي خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان، بحسب وكالة "واس"

إسطنبول/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان مباحثات بشأن مستجدات المنطقة وسبل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فيصل بن فرحان مع فيدان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في وقت متأخر الاثنين.

وذكرت الوكالة أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وأكدا أهمية التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أجرى فيصل بن فرحان، الاثنين، اتصالين هاتفيين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والبحريني عبد اللطيف الزياني، بحث خلالهما الموضوعات ذاتها، وفق الوكالة.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان على لبنان، لكن الملف الأبرز حاليا هو المواجهة العسكرية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران.

فمنذ أكثر من أسبوع، تشن طهران هجمات على ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، ولا سيما الكويت والبحرين والأردن، ردا على القصف الأمريكي اليومي الذي تتعرض له إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الحيوي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.