خلال لقاء جمع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان مع وزير العمل اللبناني محمد حيدر، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف

مباحثات تركية لبنانية للتعاون في مجالي التوظيف والضمان الاجتماعي خلال لقاء جمع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان مع وزير العمل اللبناني محمد حيدر، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف

جنيف/ الأناضول

بحث وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان، مع وزير العمل اللبناني محمد حيدر، خطوات إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين البلدين في مجالي التوظيف والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها الوزير التركي على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية، بهدف توسيع التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.