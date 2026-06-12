خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومفاوضين أمريكيين..

مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومفاوضين أمريكيين..

أنقرة / الأناضول



أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومفاوضين أمريكيين، تناولت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية، للأناضول، أن فيدان تبادل وجهات النظر مع آل ثاني والمفاوضين الأمريكيين حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب فيدان عن أمله في أن تُختتم العملية في أقرب وقت، وأن تُفضي إلى سلام دائم، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعمها للمفاوضات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قرب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المتسمرة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

و مساء الخميس، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وتخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية.

