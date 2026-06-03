خلال لقاء جمع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي بوزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف

مباحثات تركية سودانية لتعزيز التعاون في العمل والضمان الاجتماعي خلال لقاء جمع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي بوزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف

جنيف/ الأناضول

بحث وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان، الأربعاء، مع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح آدم، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي العمل والحياة المهنية، إلى جانب تطوير الشراكة في مجال الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها الوزير التركي على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية، بهدف توسيع التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.

