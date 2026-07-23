بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي و نائب رئيس الوزراء الروسي في موسكو..

مباحثات تركية روسية تتناول التعاون الثنائي في مجال الطاقة بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي و نائب رئيس الوزراء الروسي في موسكو..

أنقرة / الأناضول

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في العاصمة موسكو التعاون في مجال الطاقة ولا سيما مشروع محطة "آق قويو" للطاقة النووية.

جاء ذلك بحسب تدوينة على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية الخميس.

وذكر بيرقدار أنه أجرى مع نوفاك تقييماً شاملاً لأجندة التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وروسيا.

وأضاف: "تناولنا تعاوننا في مجال الغاز الطبيعي، إضافة إلى المرحلة التي وصل إليها مشروع محطة آق قويو للطاقة النووية".

وأردف: "تبادلنا وجهات النظر بشأن المضي قدماً في الأعمال الجارية وإضافة مجالات تعاون جديدة إلى أجندتنا المشتركة".

وزاد: "سيظل تركيزنا خلال المرحلة المقبلة منصباً على توسيع حوارنا في مجال الطاقة من خلال مجالات عمل جديدة تستجيب للمتغيرات العالمية وتحقق قيمة متبادلة للطرفين".

جدير بالذكر أن تركيا دشنت أولى مراحل "آق قويو" في أبريل/ نيسان 2023، وتعد أول محطة تركية للطاقة النووية، ومن بين أكبر الاستثمارات بالبلاد، في إطار اتفاق أبرمته مع روسيا عام 2010.