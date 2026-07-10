على أساس سنوي، بحسب بيان أصدرته هيئة الإحصاء التركية..

مؤشر قيمة الصادرات التركية يرتفع 14.2 بالمئة في مايو الماضي على أساس سنوي، بحسب بيان أصدرته هيئة الإحصاء التركية..

أنقرة/ الأناضول



ارتفع مؤشر قيمة وحدة الصادرات التركية خلال مايو/ أيار الماضي بنسبة 14.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، حول مؤشرات التجارة الخارجية خلال مايو الماضي.

وأوضح البيان أن مؤشر قيمة وحدة الواردات خلال الشهر ذاته، ارتفع أيضا بنسبة 14.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل مؤشر الصادرات، مقارنة بمايو 2025، ارتفاعا بنسبة 8.8 بالمئة في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، و11.3 بالمئة في المواد الخام (باستثناء الوقود)، و52.5 بالمئة في الوقود، و12 بالمئة في الصناعات التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ).

وانخفض مؤشر الواردات في الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4 بالمئة، بينما ارتفع في الوقود بنسبة 49 بالمئة، وفي المواد الخام (باستثناء الوقود) بنسبة 4.3 بالمئة، وفي الصناعات التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ) بنسبة 6.4 بالمئة.

ويقيس مؤشر الواردات والصادرات كلا من كمية السلع المستوردة أو المصدرة إلى الخارج (بالطن)، إضافة إلى قيمتها، ومقارنتها على أساس شهري أو سنوي.

أما معدل التبادل التجاري، الذي يُحتسب بقسمة مؤشر قيمة وحدة الصادرات على مؤشر قيمة وحدة الواردات فبلغ 89.6 نقطة في مايو 2026، مقارنة بـ89.5 نقطة في مايو 2025، مسجلا ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 نقطة.