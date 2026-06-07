المنصة تهدف إلى جعل حلول "صفر نفايات" من أولويات الأجندة المناخية العالمية في المرحلة التي تسبق مؤتمر "كوب31" المقرر بأنطاليا التركية في نوفمبر المقبل

مؤسسة "صفر نفايات" تطلق "منصة إسطنبول لصفر نفايات وتغير المناخ" المنصة تهدف إلى جعل حلول "صفر نفايات" من أولويات الأجندة المناخية العالمية في المرحلة التي تسبق مؤتمر "كوب31" المقرر بأنطاليا التركية في نوفمبر المقبل

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت مؤسسة "صفر نفايات" الأحد، عن إطلاق "منصة إسطنبول لصفر نفايات وتغير المناخ".

وأوضحت المؤسسة أن الإعلان عن المنصة تم خلال جلسة "الشراكة العالمية للعمل المناخي في مراكش"، المنعقدة على هامش منتدى "صفر نفايات 2026" في إسطنبول.

وأوضح البيان، أنه جرى خلال الجلسة بحث سبل توسيع تطبيقات "صفر نفايات" في مختلف القطاعات، وتعزيز المكاسب الاقتصادية والبيئية، إلى جانب مناقشة بناء شراكات تحقق نتائج قابلة للقياس في إطار عملية مؤتمر الأطراف (كوب31).

وأضاف أن المنصة ستعمل على جمع مجالات متعددة تحت مظلة واحدة، تشمل منع تولد النفايات، وتطوير أنماط الاستهلاك المستدام، وتحويل أنظمة الغذاء، وخفض انبعاثات الميثان، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف وتسريع نتائج العمل المناخي.

وأفاد البيان، بأن المنصة تهدف إلى جعل حلول "صفر نفايات" من أولويات الأجندة المناخية العالمية في المرحلة التي تسبق مؤتمر "كوب31" المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بمدينة أنطاليا التركية.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس مؤسسة "صفر نفايات" صمد آغِيرباش، قال فيها إن إسطنبول تمثل تاريخياً جسراً يربط بين القارات والحضارات.

وأضاف آغِيرباش، أن المنصة تهدف إلى جمع الحكومات والإدارات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول أهداف مشتركة لتعزيز القدرة على تنفيذ العمل المناخي.

وأكد أن المبادرة ستسهم في تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة كوكب الأرض على الصمود.

وانطلقت فعاليات مهرجان ومنتدى "صفر نفايات 2026" الخميس الماضي واختتمت اليوم الأحد، على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

ويضم المهرجان تطبيقات وأنشطة تناسب جميع الفئات، وتشمل تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وورش إعادة التدوير، وحلول النقل المستدام.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" في 2017، بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 أقرت الأمم المتحدة قرار مشروع "صفر نفايات" الذي تقدمت به أنقرة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 مارس/آذار من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".​​​​​​​