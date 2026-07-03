خلال استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش بمقر المؤسسة في طرابلس

ليبيا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز خلال استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش بمقر المؤسسة في طرابلس

طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان، الخميس، مع السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي النفط والغاز، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إن سليمان استقبل السفير التركي بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، حيث تناول اللقاء "آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز".

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم خطط التطوير المستدام لقطاع الطاقة في ليبيا.

وأكد الطرفان، بحسب البيان، أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك لتذليل الصعوبات وتوفير البيئة الملائمة لعودة وتوسيع نشاط الشركات العالمية الكبرى في ليبيا.

ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه ليبيا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 3 مارس/ آذار 2025، إطلاق جولة العطاء العام (مناقصات) لاستكشاف النفط والغاز، داعية الشركات العالمية إلى الاستثمار في البلاد.

وقال رئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، حينها، إن ليبيا تطرح 22 فرصة استثمارية في قطاع الطاقة، تشمل 11 موقعا بحريا و11 موقعا بريا، وذلك في أول جولة عطاء تنظمها البلاد منذ عام 2007.

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المؤسسة توقيع ثلاث اتفاقيات لمقاسمة الإنتاج ضمن جولة العطاء العام 2025 مع شركات عالمية، بينها شركات تركية وإسبانية وإيطالية وقطرية ومجرية، بهدف دعم أعمال الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج.

وتعتمد ليبيا، المعفاة من اتفاقات خفض الإنتاج التي تقرها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على عائدات النفط في تمويل نحو 90 بالمئة من موازنتها العامة.