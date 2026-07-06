للمشاركة بقمة "الناتو".. أمين عام الحلف يصل أنقرة

أنقرة / الأناضول

وصل أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، الاثنين، العاصمة التركية أنقرة لحضور القمة التي تنطلق غداً الثلاثاء.

وأفاد مراسل الأناضول أن طائرة روته هبطت في مطار أنقرة، وكان في استقباله رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون وعدد من المسؤولين.

ومن المتوقع أن يعقد روته مؤتمراً صحفياً، وأن يستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من اليوم.

وتستضيف تركيا قمة الناتو الثلاثاء والأربعاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.