جبال "كاتشكار" تتميز بقممها المغطاة بالثلوج التي لا تذوب على مدار العام ما يجعلها لوحة طبيعية تقدم جمالاً مختلفاً في كل فصل السنة

لقطات ساحرة عبر الدرون لـ"بحر الضباب" في مرتفعات ريزة التركية جبال "كاتشكار" تتميز بقممها المغطاة بالثلوج التي لا تذوب على مدار العام ما يجعلها لوحة طبيعية تقدم جمالاً مختلفاً في كل فصل السنة

ريزة/ الأناضول

رصدت طائرة مسيرة مشهداً فريداً لـ"بحر الضباب" وهو يغطي المرتفعات الجبلية الشاهقة التابعة لمنطقة "تشاملي همشين" بولاية ريزة شمال شرقي تركيا.

وبحسب مراسل الأناضول، تستقطب المرتفعات الواقعة في قمم جبال "كاتشكار" الزوار بفضل هذه الإطلالة الساحرة والفريدة التي يشكلها الضباب كثيف الانتشار، محولاً الوديان إلى ما يشبه البحر الأبيض.

وفيما يمارس سكان المنطقة أعمالهم اليومية في رعي مواشيهم، يستمتعون في الوقت ذاته بهذا الجمال الطبيعي الأخاذ الذي تجود به الطبيعة.

وشهدت مرتفعات "هوسر" و"أفوسور"، التي تعد موطناً للعديد من النباتات النادرة والفريدة، مناظر خلابة تستحق المشاهدة والتوثيق بعد امتزاجها بالضباب.

وتتميز جبال "كاتشكار" بقممها المغطاة بالثلوج التي لا تذوب على مدار العام، ما يجعلها لوحة طبيعية تقدم جمالاً مختلفاً في كل فصل من فصول السنة.

وتتحول مرتفعات المنطقة، وعلى رأسها "هوسر"، و"بوكوت"، و"أفوسور"، و"سال"، و"جيتو"، إلى محط أنظار الزوار الوافدين إلى المنطقة بفضل إطلالات "بحر الضباب" الساحرة.