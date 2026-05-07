لقاء عسكري تركي سوري رفيع المستوى بإسطنبول

أنقرة / الأناضول

عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، الخميس، لقاء مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، بإسطنبول.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء المقام بإسطنبول، بحسب تدوينة لهيئة الأركان العامة على منصة "إن سوسيال" التركية.

وأرفقت هيئة الأركان العامة بتدوينتها صورا من اللقاء.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض، الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.