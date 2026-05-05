لأول مرة.. "بايكار" التركية تعرض 3 منتجات استراتيجية في "ساها 2026" عرضت 3 مسيرات وهي "كي2 كاميكازي" الانتحارية والذخائر الذكية الجوالة "سيفريسيناك" (البعوضة) و"ميزراك" (الرمح) معلنة تدشين عهد جديد في تكنولوجيا الذخائر الذكية..

إسطنبول / الأناضول

عرضت شركة "بايكار" التركية الرائدة في صناعة المسيرات، 3 منتجات استراتيجية لأول مرة في معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

ويقام المعرض بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع شركات عدة وممثلي شركات ووفودا رسمية وتجارية وزوارا من مختلف دول العالم.

وفي أول أيام الفعالية الدولية، عرضت الشركة 3 مسيرات وهي "كي2 كاميكازي" الانتحارية والذخائر الذكية الجوالة "سيفريسيناك" (البعوضة) و"ميزراك" (الرمح) معلنة تدشين عهد جديد في تكنولوجيا الذخائر الذكية.

وتقدم المسيرة "كي2 كاميكازي" التي تجمع بين دقة عالية في الضربات وهيكل منخفض التكلفة وقابل للاستهلاك، جيلا جديدا من القوة الضاربة لعمليات الأسراب في ساحة المعركة الحديثة.

وتعد المسيرة "كي2 كاميكازي" الانتحارية منصة مُحسّنة لتعطيل الأهداف الاستراتيجية حتى في بيئات الحرب الإلكترونية الكثيفة، بفضل تقنيتها وقدرتها على حمل أكثر من 200 كغم من الحمولة.

وأما الذخيرة الذكية الجوالة "ميزراك" يتجاوز مداها 1000 كيلومتر وسعة حمولة تتجاوز 40 كيلوغراما، ومُجهزة بقدرات هجومية ذاتية التشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأما الذخيرة الذكية الجوالة " سيفريسيناك" تقدم حلا مرنا وذكيا للعمليات التكتيكية، إذ تجمع بين مهام الاستطلاع والتدمير في طائرة واحدة بدون طيار، ضمن بيئات قتالية ديناميكية.

وتتمتع ذخائر "ميزراك" و" سيفريسيناك " الذكية، والمُزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بقدرات تُمكنها من تحديد مواقع الأهداف واستهدافها بدقة عالية حتى في أصعب التضاريس، وذلك بفضل قدراتها البصرية المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي.

تغيير جذري في مفاهيم القتال

وفي كلمة خلال مراسم الكشف عن المسيرات قال رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" سلجوق بيرقدار، إن الطائرات المسيّرة المسلحة التي طورتها الشركة في السابق استُخدمت في القتال التقليدي، وأسهمت في إحداث تحول في المفاهيم العسكرية.

وأضاف أن الجيش التركي وصناعة الدفاع التركية حققا إنجازات غير مسبوقة من خلال إحداث تغيير جذري في مفاهيم القتال وثورة في ساحة المعركة باستخدام الطائرات المسيّرة المسلحة.

وأشار إلى أن المنتجات الجديدة التي كُشف عنها تمثل إنجازا إضافيا من شأنه أن يترك أثرا بارزا في مستقبل التقنيات الدفاعية.​​​​​​​

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.